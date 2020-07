Militärmanöver von Türkei und Aserbaidschan

Baku. Gegen den Protest Armeniens haben die Türkei und Aserbaidschan in der Konfliktregion im Südkaukasus mit einem zweiwöchigen Militärmanöver begonnen. Inmitten von Auseinandersetzungen an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze landeten türkische Kampfhubschrauber in Aserbaidschan. Bis zum 10. August sollen auch Panzer, Luftabwehrsysteme und Artillerie zum Einsatz kommen, teilte das Verteidigungsministerium in Baku mit. Armenien warf beiden Nachbarn eine »Provokation« vor. Bei Gefechten an der Grenze in diesem Monat ist mehr als ein Dutzend Menschen getötet worden. (dpa/jW)