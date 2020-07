Ex-AfD-Landeschef prozessiert weiter

Berlin/Schwerin. Nach der Ablehnung eines Eilantrags gegen seinen Parteiausschluss durch das Landgericht Berlin hat der ehemalige AfD-Landesvorsitzende von Mecklenburg-Vorpommern, Dennis Augustin, Beschwerde eingelegt. Sein Anwalt habe die Beschwerde am Montag eingereicht, sagte Augustin am Dienstag gegenüber dpa. Das Gericht hatte am Montag den Eilantrag Augustins abgelehnt und angedeutet, dass es keine Eilbedürftigkeit sieht. Inhaltlich sei noch nichts entschieden, so Augustin, der im Juli 2019 aus der AfD ausgeschlossen worden war, weil er nach Parteiangaben beim Eintritt frühere Kontakte zur NPD und ihrer Jugendorganisation verschwiegen hatte. (dpa/jW)