Malaysias Expremier in Finanzskandal verurteilt

Kuala Lumpur. In einem Prozess um den Finanzskandal bei einem Staatsfonds ist Malaysias Expremier Najib Razak zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur verurteilte den 67jährigen am Dienstag zudem zu einer Geldstrafe von umgerechnet 41,8 Millionen Euro. Zu Najibs Regierungszeit waren Milliardensummen aus dem Staatsfonds »1MDB« veruntreut worden. Dem früheren Premier wird vorgeworfen, Riesensummen aus dem Fonds gestohlen und unter anderem für den privaten Kauf von Luxuswohnungen und Kunstwerken verwendet zu haben. (AFP/jW)