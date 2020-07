Versuchter Anschlag auf belgisches Parlament

Brüssel. Wegen eines versuchten Brandanschlags auf das belgische Parlamentsgebäude ist ein 36jähriger festgenommen worden. Der polizeibekannte Mann aus Limbourg habe am Montag versucht, eine selbstgemachte Benzinbombe auf das Gebäude im Zentrum Brüssels zu werfen, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Beim Verhör gab der Mann demnach an, aus Protest gegen das Coronakrisenmanagement der Regierung gehandelt zu haben. Sichergestellte Dokumente könnten demnach auf eine »extreme Gesinnung« hindeuten. Sie gehe derzeit nicht von einem »terroristischen Motiv« aus, erklärte die Staatsanwaltschaft. Belgien hat im europäischen Vergleich die höchste Ansteckungsrate mit SARS-CoV-2 pro Kopf. Als Reaktion darauf hat Brüssel die Coronabeschränkungen zuletzt wieder deutlich verschärft. (AFP/jW)