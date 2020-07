IG Metall: Nachteile für Junge durch Coronakrise

Frankfurt am Main. Die IG Metall hat vor einer beruflichen Benachteiligung junger Menschen in der Coronakrise gewarnt. »Es darf keine ›Generation Corona‹ unter den Auszubildenden und dual Studierenden geben«, erklärte die Zweite Vorsitzende, Christiane Benner, am Dienstag in Frankfurt. Für die berufliche Zukunft junger Menschen müsse mehr getan werden, um dramatische Langzeitfolgen wie eine hohe Jugendarbeitslosigkeit zu vermeiden. (dpa/jW)