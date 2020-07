Taliban verkünden dreitägige Waffenruhe

Kabul. Wenige Tage vor Beginn des islamischen Opferfests Eid Al-Adha haben die aufständischen Taliban in Afghanistan eine dreitägige Waffenruhe angekündigt. Diese beginne in der Nacht zum Freitag und werde 72 Stunden dauern, sagte ihr Sprecher Sabiullah Mudschahid der dpa am Dienstag. Die Taliban wiesen ihre Kämpfer an, sich nur im Falle eines Angriffs zu verteidigen. Talibanführer Haibatullah Achundsada betonte in einer Mitteilung am Dienstag: »Unsere klare Botschaft lautet nach wie vor, dass wir kein Machtmonopol anstreben, weil all die verschiedenen afghanischen Stämme und Ethnien aufeinander angewiesen sind.« (dpa/jW)