Abrüstungsgespräche gehen in neue Phase

Wien. Die USA und Russland sind in eine neue Phase der Gespräche über nukleare Rüstungskontrolle eingetreten. In Arbeitsgruppen trafen sich Regierungsexperten beider Seiten am Dienstag in Wien, um Chancen für die Abrüstung auszuloten. Nach Angaben des russischen Außenministeriums werden sich die Experten bis Donnerstag mit Militärdoktrinen, Bedrohungspotentialen, Transparenz und Verifikation befassen. Die Gespräche finden weniger als ein Jahr vor Ablauf des New-Start-Abkommens statt, des letzten verbleibenden Vertrages über die Kontrolle von Atomwaffen der beiden Länder. (dpa/jW)