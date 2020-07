EZB-Direktor: Kein Grund für Entwarnung

Frankfurt am Main. Fabio Panetta, Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB), räumte in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der italienischen Tageszeitung La Repubblica ein, dass die Krise bei weitem nicht überstanden sei. Zwar sei etwa die Industrieproduktion im Euroraum im Mai um zwölf Prozent gewachsen, die Wirtschaftsaktivitäten bewegten sich aber immer noch unter Vorkrisenniveau, und das Wachstum sei lediglich Zeichen eines Aufschwungs, der nach dem vorherigen katastrophalen Rückgang zu erwarten war und zudem mit gewaltigen Hilfsprogrammen angeschoben wird. (dpa/jW)