RKI: Infektionszahlen »sehr beunruhigend«

Berlin. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat sich besorgt über den Anstieg der neu gemeldeten Coronavirusfälle in den vergangenen Tagen gezeigt. »Diese Entwicklung ist sehr beunruhigend und wird vom RKI weiter sehr genau beobachtet«, teilte eine Sprecherin am Freitag dpa auf Anfrage mit. Eine weitere Verschärfung der Situation müsse »unbedingt vermieden werden«. Am Freitag habe die Zahl der neu übermittelten Coronafälle mit 815 deutlich höher als in den Vorwochen gelegen. »Zuvor lag die Zahl bei um die 500 übermittelten Fällen pro Tag, zeitweise auch deutlich darunter«, so die Sprecherin. (dpa/jW)