35 Millionen illegale Feuerwaffen in EU

Brüssel. In der EU sind nach offiziellen Schätzungen 35 Millionen illegale Schusswaffen im Umlauf. Es gebe gute Gesetze dagegen, aber die würden nicht in allen EU-Staaten umgesetzt, kritisierte die zuständige EU-Kommissarin Ylva Johansson am Freitag in Brüssel. Sie will das Problem mit einem neuen Aktionsplan angehen. Dieser soll dafür sorgen, dass die EU-Staaten eine einheitliche Linie finden, zumal in einigen Ländern Waffen legal sind, die andere verboten haben. Seit 2009 kamen nach Angaben der EU-Kommission bei 23 großangelegten Schusswaffenangriffen in der EU insgesamt 341 Menschen zu Tode. (dpa/jW)