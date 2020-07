Wirecard-Skandal: Klage gegen Finanzaufsicht

Frankfurt am Main. In der Betrugsaffäre um den Finanzdienstleister Wirecard verklagt die Anwaltskanzlei Tilp die staatliche Finanzaufsicht Bafin auf Schadenersatz. Die auf Anlegerschutz spezialisierte Kanzlei hat nach eigenen Angaben vom Freitag Amtshaftungsklage beim Landgericht Frankfurt am Main eingereicht. »Die Bafin hat sich unseres Erachtens jahrelang unter grober Missachtung ihrer gesetzlichen Aufgaben und Befugnisse eigener Ermittlungen gegenüber der Wirecard AG wegen Marktmanipulation verweigert«, argumentierte Rechtsanwalt Andreas Tilp. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) erklärte am Freitag, die Bafin reformieren und stärken zu wollen. Derweil wird Finanzministerium und Regierung im Wirecard-Skandal frühe Mitwisserschaft vorgeworfen, weswegen die Opposition mit einem Untersuchungsausschuss droht. (dpa/Reuters/jW)