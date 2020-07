China lässt US-Konsulat schließen

Chengdu. Als Reaktion auf die Schließung des chinesischen Konsulats in Houston hat China seinerseits die USA aufgefordert, ihre diplomatische Vertretung in der südwestchinesischen Stadt Chengdu zu schließen. Die Lizenz zum Betrieb der Auslandsvertretung wird entzogen, wie das Beijinger Außenministerium am Freitag mitteilte. »Die Verantwortung liegt vollständig bei den Vereinigten Staaten.« China fordere die USA erneut auf, ihre Entscheidung zu korrigieren und so die Bedingungen für eine Rückkehr zur Normalität in den bilateralen Beziehungen zu schaffen. Nach der Aufforderung an die USA startete der staatliche Sender CCTV eine Liveübertragung aus Chengdu. Auf dem Kurznachrichtendienst Weibo wurde der Beitrag mehr als 3,1 Millionen Male positiv bewertet. Nach einem Bericht der staatlichen Zeitung Global Times bekamen die USA für die Schließung 72 Stunden Zeit. (dpa/jW)