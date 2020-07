Brasilien: Hoher Wert bei Coronaneuinfektionen

Brasília. In Brasilien hat sich das Coronavirus weiter stark ausgebreitet. Am Mittwoch (Ortszeit) meldete das Gesundheitsministerium in Brasília mit mehr als 67.800 Neuinfektionen binnen 24 Stunden einen neuen Rekordanstieg bei den Ansteckungen. Die Zahl der Toten stieg demnach um mehr als 1.800 auf 82.771. Brasilien ist nach den USA sowohl nach offiziellen Infektions- als auch Totenzahlen das am zweitstärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Zu Beginn der Pandemie hatte der faschistische Präsident Jair Bolsonaro die von dem Coronavirus ausgehende Gefahr immer wieder kleinzureden versucht. (AFP/jW)