Drohmails an mehrere Bundestagsabgeordnete

Berlin. Von Drohmails mit dem Absender »NSU 2.0« sind mindestens drei Abgeordnete der Fraktion Die Linke im Bundestag betroffen. Wie ein Sprecher der Fraktion am Donnerstag gegenüber dpa sagte, haben Fraktionschefin Amira Mohamed Ali sowie Sevim Dagdelen und Gökay Akbulut am Mittwoch solche Mails bekommen. Auch mehrere Grünen-Abgeordnete, darunter Fraktionschef Anton Hofreiter, sollen betroffen sein. Äußern wollten die Betroffenen sich zunächst nicht. Sie stünden mit dem Bundeskriminalamt in Kontakt, sagte der Sprecher. (dpa/jW)