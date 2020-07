Ex-NPD-Politikerin in AfD-Ortsvorstand

Potsdam. In Brandenburg hat ein AfD-Ortsverband offenbar eine frühere Stadtverordnete der faschistischen NPD in den Vorstand gewählt. Wie der Sender RBB am Donnerstag berichtete, saß Veronika U. von 2008 bis 2013 zunächst für die Partei Deutsche Volksunion (DVU) und dann für die NPD im Stadtparlament von Bernau. Für ehemalige DVU- und NPD-Mitglieder gilt ein sogenannter Unvereinbarkeitsbeschluss. Sie dürfen nicht ohne weiteres Mitglied der AfD werden. Vor zwei Wochen sei U. allerdings als Beisitzerin in den AfD-Vorstand gewählt worden. Nach Angaben des stellvertretenden AfD-Landesvorsitzenden Daniel Freiherr von Lützow habe U. angegeben, dass sie weder DVU- noch NPD- Mitglied gewesen sei. (AFP/jW)