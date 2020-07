Donbass: Einigung auf Waffenruhe

Donezk. Im Donbass hat es eine Einigung auf eine dauerhafte Waffenruhe gegeben. Am kommenden Montag um 0.01 Uhr trete eine »völlige und allumfassende Feuereinstellung« in Kraft, bestätigte das Büro des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij am Mittwoch abend in Kiew. Zuvor hatten Vertreter der »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk diese Vereinbarung bekanntgemacht. Rund zwei Dutzend Anläufe für eine vollständige Waffenruhe waren bisher nach kurzer Zeit gescheitert. Den Volksrepubliken zufolge soll es auch mehrere neue zusätzliche Vereinbarungen geben. Darunter sei ein Verbot des Einsatzes von Drohnen. Zudem dürften schwere Waffen nicht mehr in Ortschaften positioniert werden. So sollen die entlang der rund 450 Kilometer langen Front lebenden Zivilisten besser geschützt werden. Kiew bestätigte diese Vereinbarungen zunächst nicht. (dpa/jW)