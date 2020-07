Trainer als Mangelware?

imago images/foto2press Wichtige Randgestalten: Ein Hockeytrainer bei der Arbeit

Es gibt in Deutschland mindestens einhundert Bachelor-Studiengänge mit sportlichem Bezug, von denen kein einziger wirklich auf den Spitzensport gemünzt ist. Den Abschlüssen fehlt der bedarfsgerechte leistungssportliche Zuschnitt. Lutz Nordmann, seit 2005 Direktor der Trainer-Akademie (TA) des Deutschen Olympischen Sportbundes in Köln, sieht sein Institut als Gegenentwurf: »Wer zu uns kommt, ist in jedem Fall schon davor ein fertiger A-Trainer. Auf diese höchste Lizenz bauen wir auf und geben den Verbänden passgenau an die Hand, was sie an Trainern brauchen.« Die TA bildet sportartspezifisch aus, die Kursteilnehmer kommen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen.

Der gebürtige Leipziger, vor seinem TA-Engagement fast zehn Jahre als Sportdirektor beim Deutschen Hockeybund (DHB) tätig, sieht im Trainerberuf enorme Umbrüche bevorstehen: Im gesamten deutschen Sportsystem sei derzeit fast die Hälfte der knapp 3.500 von Bund, Ländern oder der Bundeswehr finanzierten Bundes- und Landestrainer über 50 Jahre alt. Kontinuierlich müssten im Durchschnitt laut Nordmann Jahr für Jahr etwa 120 Trainerinnen und Trainer ersetzt werden. In einem Land wie Sachsen ist momentan mehr als ein Viertel der 161 landesfinanzierten Trainerinnen und Trainer älter als 55 Jahre. Das heißt, in den nächsten zehn Jahren gehen etwa 45 von ihnen in Rente und brauchen zwingend Nachfolger.

Die Kapazität der Kölner Akademie liege laut ihrem Chef bei 30 Absolventen pro Jahr, seit ihrer Gründung im Jahr 1974 haben rund 1.500 Absolventen ihr Diplom erhalten. Die Einrichtung kann den Trainermangel lindern, jedoch das Problem nicht lösen. »Dafür müsste der organisierte Sport zum Beispiel Fachhochschulen oder Universitäten einladen oder auch verstärkt regionale Partner einbeziehen«, sagt der 63jährige Sachse.

Ein erfolgreicher Abschluss der berufsbegleitenden Akademie sei Nordmann zufolge zwar »keine Garantie auf eine hauptamtliche Stelle« im deutschen Sport, komme dem aber sehr nahe. Das liege vor allem daran, dass sämtliche Kandidaten über ihre jeweiligen Fachverbände in den olympischen und nichtolympischen Sportarten – allesamt Mitglieder des TA-Trägervereins – ausgesucht werden. Sie haben damit einen gewichtigen Fürsprecher und eine vorab besprochene berufliche Perspektive, wenn sie sich offiziell bewerben. Ohne diese Befürwortung von einem Verband brauche man gar nicht mehr anzuklopfen und auf einen Studienplatz zu hoffen, so der ehemalige Hockeyspieler Nordmann. Er würde gern noch einen Schritt weitergehen und den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) bei der Auswahl der Studierenden stärker in die Verantwortung nehmen. »Der Dachverband hat den größten Überblick. Dort weiß man am besten, wo die Not bei den Trainern am stärksten ist. Wir würden für diese Sportarten bei jedem Kurs die Hälfte unserer Kapazitäten freihalten, wenn das der DOSB über eine Prioritätenliste verlangt.«

Von Rufen nach einer neuen Deutschen Hochschule für Körperkultur (DHfK), an der er einst in seiner Heimatstadt Leipzig selbst studierte, hält der TA-Direktor nichts. Zuletzt waren vor der »Wende« an der DHfK pro Jahrgang insgesamt fast 400 Studenten im Direkt- und Fernstudium immatrikuliert. »Wohin mit so vielen Absolventen? Für den heutigen Bedarf wäre eine solche Hochschule völlig überdimensioniert. Das ist eine andere Nummer. Die Verhältnisse im Spitzensport von heute sind mit damals nicht zu vergleichen.« An seiner Akademie organisiert eine gerade mal achtköpfige Crew den Betrieb mit vier parallelen regulären Kursen. Gut 240 Stunden sportartspezifische Ausbildung gehören für die Studierenden ebenso zum Standard wie ihr theoretisches Pensum bei den Referenten und Dozenten. Die TA greift auf bis zu 250 externe Lehrkräfte und Experten aus Wissenschaft, Forschung und Spitzensportpraxis zu.

Eigene Forschung wird an der TA anders als an Universitäten und Hochschulen nicht betrieben. Gleichwohl sei man an zahlreichen Forschungsprojekten mit Expertise beteiligt und spiele zugleich im »wissenschaftlichen Verbundsystem« des deutschen Leistungssports eine anerkannte Rolle. Für umso berechtigter hält Lutz Nordmann die vollgültige Anerkennung des Kölner Zeugnisses, das weder als Bachelor noch als Master daherkommt: »Wir verleihen keinen akademischen Grad, das ist bedauerlich. Dafür hat sich unser Diplom als Marke etabliert, sogar international.«

Diese Berufsperspektive sei ein großer Trumpf im Buhlen um Bewerber für die Ausbildung. Die Frage nach genügend fähigen Trainern sei schließlich eine der entscheidendsten für die künftige Leistungsfähigkeit und den internationalen Erfolg des deutschen Spitzensports. »Wir befinden uns mitten in der Auseinandersetzung um die Köpfe unserer Sportler. Können wir genügend von ihnen für diesen Beruf begeistern?«, fragt Nordmann. »Gelingt es, für die jungen Leute die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen und diesen Beruf attraktiv zu machen?«