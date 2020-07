jW

Mit nur einem Schuh

Zu jW vom 16.7.: »Zitat des Tages: Karl-Heinz Rummenigge«

Es tut mir in der Seele weh, wenn ich immer wieder sehen muss, wie der Mammon Menschen zu gierigen Monstern werden lässt. Als ich noch jung und naiv war, war ich – als gebürtiger Bayer – naturgegeben Fan des FC Bayern München. Heute verweigere ich jeglichen Konsum dessen, was über die dritte Liga hinausreicht. Voller Wehmut erinnere ich mich an ein Spiel (leider weiß ich nicht mehr, welches), in dem Karl-Heinz Rummenigge mit nur einem Schuh auf das gegnerische Tor zustürmte und den entscheidenden Treffer erzielte. Zu der Zeit hätte ich die bloße Hand unter seine Stollen gehalten, nur damit »Kalle« sich nicht den Fuß vertritt. Und heute? Fragt lieber nicht …

Hans Reinhardt, Glashütten

Gute Miene, böses Spiel

Zu jW vom 13.7.: »EU: Gespräche zwischen ­Serbien und Kosovo«

Die Gespräche zwischen Serbien und Kosovo unter Vermittlung der EU sind nichts weiter als »gute Miene zum bösen Spiel«. Selbst hinter der Vereinbarung dieser Unterredungen steht nur ein Machtspiel der EU in ihrem rivalisierenden Verhältnis zu den USA. Gespräche zwischen Präsident Aleksandar Vucic aus Serbien und ­Hashim Thaci, dem »Staatschef« des Kosovo, waren von Richard Grenell als dem Bevollmächtigten von US-Präsident Donald Trump für Kosovo-Verhandlungen für den 27. Juni in Washington fest vereinbart und zunächst als Sondierung zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit der beiden Parteien angekündigt worden. Thaci saß gewissermaßen bereits im Flugzeug nach Washington, als der Chefankläger des Haager Sondergerichts für Kriegsverbrechen während des Kosovo-Krieges 1998/1999, der US-amerikanische Staatsanwalt Jack Smith, bekanntgab, dass Anklage gegen Thaci, Kadri Veseli und eine Reihe weiterer Verantwortlicher der sogenannten Kosovo-Befreiungsarmee UCK für diverse Kriegsverbrechen erhoben worden sei.

Nun stellte sich die Frage: Wem war die Torpedierung der Gespräche in Washington unter Regie von Trump so wichtig? Dafür kommt wahrscheinlich nur der sogenannte tiefe Staat in den USA in Zusammenarbeit mit der EU in Frage. In dieser peinlichen Situation hat die US-Seite vorgeschlagen, dass anstelle von Thaci der gegenwärtige »Premierminister« des Kosovo, Avdullah Hoti, zu den Verhandlungen nach Washington kommen solle. Hoti hatte zunächst zugesagt, jedoch plötzlich, nach einem Gespräch mit Brüssel, soll er sich als nicht ausreichend kompetent erklärt haben. Die Gespräche wurden abgesagt.

Aber kaum waren seitdem zwei Wochen vergangen, wurden die sogenannten Gespräche zwischen Vucic und Hoti im Rahmen der EU zunächst per Videokonferenz geführt. Der zuvor nicht kompetente Vertreter Kosovos Hoti war plötzlich kompetent geworden und schlug den Ton an, den Kosovo-Befürworter in der EU, vor allem Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron, unterstützen: Er verhandelt mit Serbien nur, wenn die Anerkennung des Kosovo durch Belgrad gemäß den Bedingungen aus Pristina im Raum steht. Vucic soll dieses Vorgehen der Albaner als »unrealistisches Wunschdenken« bezeichnet haben. Wenn man dabei noch berücksichtigt, dass die Kosovo-Albaner ihren 2013 unter Vermittlung der EU eingegangenen Verpflichtungen gegenüber Serbien bisher weder nachgekommen sind noch daran denken, sich an diese zu halten, dagegen Serbien das damalige Abkommen bislang voll erfüllt hat und die EU als Garant für die Einhaltung der Vereinbarungen diese Diskrepanz überhaupt nicht anspricht, dann versteht man, dass die gegenwärtigen Gespräche gar keinen Sinn und Zweck haben. Der Außenminister Serbiens, Ivica Dacic, hat gerade zu den von der EU moderierten Verhandlungen gesagt: Die Gespräche werden erst dann zu einer Lösung führen, wenn die westlichen Unterstützer des Kosovo Druck auf die Albaner ausüben.

Olivera Götz, per E-Mail

Sammelwut gegen links

Zu jW vom 18./19.7.: »Neuer Chef, altes ­Problem«

Läuft etwa ein Strafverfahren gegen die Abgeordneten der Partei Die Linke Janine Wissler, Martina Renner, Anne Helm oder gegen die Kabarettistin »Jilet Ayse«? Hat etwa die junge Welt vergessen, darüber zu berichten? Oder habe ich die Zeitung nur nicht aufmerksam genug gelesen? Der Skandal ist weniger, dass es den NSU-2.0-Terroristen gelungen ist, persönliche Daten über die Frauen aus dem Polizeicomputer auszulesen. Es ist vielmehr skandalös, dass in einem Polizeicomputer überhaupt Daten über Frauen gespeichert sind, von denen nicht bekannt ist, dass sie eines Verbrechens beschuldigt werden. Solange wir dulden, dass die Polizei Daten über unbescholtene Bürger sammelt und speichert, brauchen wir uns doch nicht zu wundern, dass diese von Kriminellen missbraucht werden. Hans Scherfig hat in seinem Buch »Schloss Frydenholm« beschrieben, dass den Nazis, die Dänemark besetzten, Daten der dänischen Polizei über Antifaschisten in die Hände fielen. Die wären wohl kaum ins KZ gekommen, wenn die Polizei nicht vorher entsprechende Listen angelegt hätte.

Ralf Cüppers, Flensburg

Irrelevante Größe

Zu jW vom 18./19.7.: »Maas’ kleine Welt«

Mir ist beim Lesen der jW aufgefallen, dass die Körpergröße von Außenminister Heiko Maas (SPD) als irgendwie relevant erwähnt wird. Ich teile viele Kritikpunkte am Agieren dieses Ministers, aber die Körperlänge ist doch für seine Bewertung irrelevant – er hat sie nicht zu verantworten, und ich wäre dagegen, entsprechendes »Gardemaß« zur Bedingung für Ministerämter zu machen. War »der schwarze Riese« Helmut Kohl ein besseres Regierungsmitglied als sein »Kampfdackel« Norbert Blüm, und zwar auf Grund seiner Länge? Ich bezweifle das! Also meine Bitte: körperliche Größe und auch Leibesumfang nicht mehr zum Kriterium politischer Bewertung machen!

Matthias Jochheim, per E-Mail