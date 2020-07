Für Eingefleischte

Kinostar Verleih Eigentlich werden in der Klinik Schönheits-OPs angeboten

Wenn immer alle Leute glotzen und die jungen Männer gruppenweise anfangen, tierische Laute von sich zu geben und auf und nieder zu springen wie Gorillamännchen auf Koks, nervt das auf die Dauer. Deshalb hat Alison (Maaike Neuville) beschlossen, sich die Brüste verkleinern zu lassen. Das kostet. Und Geld ist knapp, denn das meiste verbraucht Alisons Mutter (Annick Christiaens) für Schönheitsoperationen. Da bleibt nur eins: auf nach Osteuropa! Alisons etwas tolpatschiger, aber herzensguter Freund Michael (Bart Hollanders) fährt sie mit seinem altersschwachen Kleinwagen zu der Klinik von Doktor Krawczyk (Éric Godon). Und weil »Yummy« ein Horrorfilm ist, ist Alisons Mama natürlich mit von der Partie, gewissermaßen auf Schnäppchenjagd.

»Yummy«, was sich leider nur mit dem ekelerregenden Wort »lecker« ins Deutsche übertragen lässt, hat unverkennbar den Anspruch, eine Zombiekomödie mit psychologischem Tiefgang zu sein; mit scharfem Skalpell wird das menschliche Verlangen nach der perfekten Hülle seziert.

Klinikchef Dr. Krawczyk nimmt sich aller kosmetischen Probleme an, egal an welcher Körperstelle. Brandneu ist seine Methode des chemischen Peelings. Im Gegensatz zum mechanischen Peeling, erklärt seine Assistentin den drei Neuankömmlingen, werde beim chemischen Peeling die Haut nicht abgeschabt, sondern nur sehr schonend gereinigt. In der Tat sieht die Frau, die nach dieser Methode behandelt wurde und nun mit Alison und deren Lieben im Lift steht, auch glücklich und zufrieden aus, selbst wenn ihr Gesicht etwas gerötet ist. Wenige Stunden später wird sich diese leichte Färbung großflächig in eine offene Fleischwunde verwandeln. Das ist einerseits sehr schmerzhaft, erhöht aber die Überlebenschancen der Patientin. Denn die menschenfressenden Zombies, die mittlerweile den Klinikkomplex bevölkern, halten sie für ihresgleichen.

Nun darf man dreimal raten, wie es zu diesem sprunghaften Anstieg der Monsterpopulation überhaupt kommen konnte. Schuld an allem war selbstverständlich der ewige Tolpatsch Michael. Als abgebrochener Medizinstudent war er zunächst der gefürchtete Laie gewesen, der das Personal kurz vor der Operation mit den unmöglichsten Fragen gegen sich aufbrachte. Ob es denn niemand für nötig halte, die Blutgruppe seiner Freundin zu bestimmen, wollte er zum Beispiel wissen, und ob Kaffeetrinken im Operationssaal hier etwa erlaubt sei. Um in Ruhe arbeiten zu können, hatte ihn das OP-Team gebeten, sich in Begleitung des Klinikangestellten Daniel (Benjamin Ramon) ein wenig umzusehen.

Der medikamentensüchtige Daniel fuhr umgehend mit Michael in den Keller, um in aller Ruhe seine Pillenvorräte aufzufrischen. Michael schlich derweil allein durch die Gänge. Aus Mitgefühl kümmerte er sich um eine junge Frau, die er halbnackt an ein Bett gefesselt vorfand und die eine weiße Plastikmaske vor dem Gesicht trug. Die Maske war ihr, wie sich sehr schnell herausstellte, angelegt worden, um sie daran zu hindern, ihre Gurte durchzubeißen. Kaum hat sie ihre Fesseln zernagt, fällt sie Menschen an, die dann selbst zu Zombies werden.

Neben einer Action-Horror-Komödie ist »Yummy« also auch ein sogenannter Infiziertenfilm, womit so ziemlich alle Subgenres abgedeckt wären. Aber funktioniert das Ganze auch? Irgendwie schon. Mal mehr, mal weniger brillant hangelt sich die Handlung von Gag zu Gag. Kostprobe: Michael muss auf der Flucht vor den Zombies mit Hilfe eines seiner Brillengläser seiner Freundin die Finger abschneiden, weil die hoffnungslos eingequetscht sind. Was er mit den Worten kommentiert: »Dafür habe ich schließlich studiert.«

Der eingefleischte Horrorfan hat gewiss schon schlechter gelacht. Dennoch kann es natürlich nicht schaden, vor dem Film einen Joint zu rauchen. Oder einen Clown zu frühstücken. Yummy, yummy.