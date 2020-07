Militärspielzeug verhindert

Die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen DFG-VK hatte mit dem Protest gegen ein militaristisches Spielzeug Erfolg, wie die Organisation am Mittwoch informierte:

Wie der Spielzeughersteller Lego am Dienstag (21. Juli 2020) mitteilte, wird das für August geplante Set »42113 Bell-Boeing V-22 Osprey« nicht herausgebracht. Die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) hatte dazu am Montag (20. Juli 2020) unter dem Motto »Love Bricks! – Hate War!« eine Kampagne mit Aktionen vor mehreren Lego-Geschäften und einer ausführlichen Studie gestartet. Kritisiert wurde dabei, dass es sich bei dem Modell um ein modernes Militärvehikel handelt, das derzeit unter anderem in Kriegen in Mali und Jemen eingesetzt wird. Lego hätte mit der Veröffentlichung des Sets gegen seine eigenen Grundsätze verstoßen. Kritisiert wurde auch, dass Lego für das Set mit dem zweitgrößten Rüstungskonzern der Welt – ­Boeing – sowie mit dem Rüstungskonzern Bell zusammenarbeitete. Nun also der Rückzieher von Lego.

»Lego hat unsere Forderungen damit übertroffen«, so Michael Schulze von Glaßer, politischer Geschäftsführer der DFG-VK. Die Friedensorganisation hatte vermutet, dass die Sets bereits ausgeliefert worden seien und die Veröffentlichung nicht mehr zu stoppen sei. »Daher haben wir unsere Forderung auf die Zukunft ausgerichtet und hoffen, dass Lego nicht noch einmal mit Rüstungskonzernen kooperiert oder beabsichtigt, Militärsets auf den Markt zu bringen«, so Schulze von Glaßer. Wie Lego bereits am Montag in einem Statement einräumte, kollidiere es mit den eigenen Unternehmenswerten, ein Spielzeugset von einem in der Realität rein militärisch eingesetzten Kipprotorflugzeug herauszubringen. (…)

In einer gemeinsamen Stellungnahme von Verdi und Fridays for Future vom Mittwoch zum öffentlichen Personennahverkehr heißt es:

Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle: »Die Coronakrise hat deutlich gemacht, dass die Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr zu den Unverzichtbaren gehören. Wegen der Krise wurde die Tarifrunde unterbrochen, jetzt muss sie aber wieder ins Rollen gebracht werden. Deshalb startet Verdi die Tarifbewegung ›TVN 2020‹ für über 87.000 Beschäftigte in 130 ÖPNV-Unternehmen nach drei Monaten neu. Es geht dabei um die Gestaltung der Arbeitsbedingungen. Die Kernthemen sind Entlastung und eine entsprechende Honorierung unvermeidbarer Belastungen. Der ÖPNV benötigt bis 2030 etwa 100.000 neue Beschäftigte. (…) Für Klimaschutz und eine echte Verkehrswende wird ein starker ÖPNV benötigt, dazu gehören auch gute Arbeitsbedingungen. Hier treffen gemeinsame Interessen von Verdi und Fridays for Future aufeinander. Wir freuen uns über die aktivierende Zusammenarbeit.«

Helena Marschall von Fridays for Future: »Als Fridays for Future stellen wir uns solidarisch hinter die Beschäftigten im ÖPNV und werden gemeinsam streiten für eine dringend nötige klimagerechte Verkehrswende und gute Arbeitsbedingungen in den Jobs der Zukunft. Im Verkehrssektor sind in den letzten Jahren die CO2-Emissionen weiter gestiegen. Wir fordern die Bundesregierung auf, dass endlich gehandelt wird und die Weichen gestellt werden für mehr klimafreundlichen ÖPNV, Fahrrad- und Fußverkehr auf unseren Straßen statt Autos.«