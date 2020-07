Erfolg für Assad

Omar Sanadiki / REUTERS Kandidatenplakate an zerstörten Häuserfassaden wie hier in Duma bei Damaskus (19.7.2020)

Aus den Parlamentswahlen in Syrien vom Sonntag ist erwartungsgemäß der Block der Nationalen Einheit um die Baath-Partei von Präsident Baschar Al-Assad als Sieger hervorgegangen. Ihre Kandidaten errangen nach amtlichen Ergebnissen vom Dienstag 183 der 250 Parlamentssitze. Die übrigen Sitze verteilen sich auf zumeist bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.

Ebenfalls erwartungsgemäß wurde der Ausgang der Wahlen aus dem westlichen Ausland kommentiert. Morgan Ortagus, Sprecherin des US-Außenministeriums, erklärte in einer Pressemitteilung vom Montag, in Syrien habe es »keine freien und fairen Wahlen gegeben, seit Assads Baath-Partei an die Macht kam, und dieses Jahr ist keine Ausnahme«.

In Syrien selbst sorgte die geringe Wahlbeteiligung für Überraschung. Der iranisch-arabische Sender Al-Alam berichtete am Mittwoch über die Angaben von Justizminister Hischam Al-Schaar. Demnach beteiligten sich von 19 Millionen Wahlberechtigen nur 6,27 Millionen Menschen an den Wahlen, was 33 Prozent entspricht. Bei den Wahlen von 2016 hatte die Beteiligung noch bei 57,56 Prozent gelegen. Al-Schaar führte das auf die Gefahren einer Infektion durch das Coronavirus zurück, dem sich die Menschen nicht aussetzen wollten. Zudem hätten sich syrische Staatsbürger im Ausland nicht an den Wahlen beteiligen können. Da Flughäfen und Grenzen coronabedingt geschlossen seien, gebe es auch nicht die Möglichkeit nach Syrien zurückzukehren.

Die geringe Wahlbeteiligung und das gute Abschneiden der Baath-Partei und deren Nationalen Blocks waren Wasser auf die Mühlen der syrischen Opposition. Der im Ausland lebende Yahia Al-Aridi, Mitglied des Hohen Verhandlungskomitees der Regimegegner (HNC), bezeichnete gegenüber dpa am Montag die Wahlen als ein »Theaterspiel des Regimes«. Weiterhin sagte er, es habe sich um »unrechtmäßige Wahlen« gehandelt, und »die Menschen in Syrien hatten kein freies Wahlrecht«.

Gesprächspartner in Syrien – die namentlich nicht genannt werden wollten – hatten gegenüber jW bereits vor den Wahlen die Kritik der syrischen Oppositionellen zurückgewiesen. »Sie machen sich gemein mit den Interessen des Auslands gegen uns. Wir, die Menschen in Syrien, interessieren diese Leute gar nicht.« Man könne selber denken und zu dem Schluss kommen, dass man von den Kandidaten nicht überzeugt sei, erklärte eine Person im Gespräch. Die Dominanz der Baath sei schon lange ein Hindernis für einen wirklichen Wettstreit von Parteien.

Ein weiterer Gesprächspartner, welcher bei der Wahl selbst lediglich einen weißen Zettel abgegeben hatte, sagte, die niedrige Beteiligung sehe nach einem Boykott aus. »Die Wahlen waren richtig und wichtig«, aber kein Abgeordneter und auch die Regierung könnten oder wollten der Bevölkerung in dieser schweren Zeit wirklich beistehen, so die Person weiter. »Wir überleben nur aus eigener Kraft.«

Elia Samman, langjähriger Berater von Ali Haidar, dem Vorsitzenden der oppositionellen Syrischen Sozialen Nationalistischen Partei, erklärte gegenüber jW, für die Bevölkerung stünden wirtschaftliche Fragen im Vordergrund. Die EU- und US-Sanktionen drohten Syrien und seine Nachbarländer zu erdrosseln. Zum Glück würden jedoch Grundnahrungsmittel weiterhin staatlich subventioniert. »Wir sind ein reiches Land, und wenn man uns in Ruhe ließe, würde es uns bald viel besser gehen. Aber unser Öl und das Gas, die Baumwolle und der Weizen sind in den Händen der Kurden und der USA. Unsere Oliven werden von der Türkei gestohlen«, so Samman.