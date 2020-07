Mediation erfolgreich

Gioia Forster/dpa Seit 2011 im Bau: Der Grand-Ethiopian-Renaissance-Damm im Nordwesten Äthiopiens (Guba, 25.11.2017)

Seit neun Jahren schwelt zwischen Ägypten, Sudan und Äthiopien ein Konflikt um den Grand-Ethiopian-Renaissance-Damm (GERD), den die äthiopische Regierung nahe der Grenze zum Sudan errichtet und der dramatische Auswirkungen auf die Wasserversorgung entlang des Nils haben könnte. Am Dienstag fand nun unter Vermittlung der Afrikanischen Union ein Gipfeltreffen zur Beilegung des Streits statt. Im Anschluss der Videokonferenz verkündete Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed: »Alle Parteien haben eine bedeutende gemeinsame Verständigung erzielt«, so eine auf Twitter veröffentlichte Presseerklärung seines Büros. Auch das ägyptische Präsidialamt bestätigte nach dem Treffen eine Einigung auf weitere Verhandlungen mit dem Ziel einer verbindlichen rechtlichen Vereinbarung.

Am Mittwoch teilte Ahmed dann mit: »Wir haben das erste Auffüllen des Damms erfolgreich abgeschlossen, ohne andere zu stören oder zu verletzen.« Der Stausee sei mit 4,9 Milliarden Kubikmeter Wasser gefüllt worden, ohne den Wasserfluss stromabwärts zu unterbrechen, twitterte der zuständige Minister Seleshi Bekele. Das war nach äthiopischen Angaben durch die Regenfälle der vergangenen Wochen möglich. Nun müsse man den Bau fertigstellen und die übrigen diplomatischen Themen klären, sagte Abiy.

Im April 2011 wurde der Grundstein für das Megaprojekt gelegt, dessen Gesamtkosten sich auf 4,5 Milliarden US-Dollar belaufen. Die Fertigstellung der Bauarbeiten ist für 2023 geplant. Für Äthiopien handelt es sich beim GERD einerseits um ein Prestigeprojekt, andererseits bietet der Damm für das Land mit einer Bevölkerung von 112 Millionen Menschen und einem Bruttoinlandsprodukt vergleichbar dem von Brandenburg enorme Chancen wirtschaftlicher Entwicklung. Mit einer Leistung von 6,45 Gigawatt wird das angeschlossene Wasserkraftwerk das mit Abstand leistungsstärkste des Kontinents. Die 60 Prozent aller äthiopischen Haushalte, die derzeit vom Stromnetz abgeschnitten sind, sollen durch den GERD vollständig mit Strom versorgt werden. Auch will Äthiopien zum bedeutendsten Energieexporteur Afrikas aufsteigen.

Seit Jahren kommt es immer wieder zu Säbelrasseln zwischen Kairo und Addis Abeba, was mehrfach Befürchtungen einer militärischen Konfrontation hervorrief. In Ägypten führten die Auswirkungen des Klimawandels, die Wasserverschmutzung und Versalzung sowie die rasant wachsende Bevölkerung von mittlerweile über 100 Millionen Menschen bereits jetzt zu einer verheerenden Wasserkrise. 95 Prozent der Bevölkerung leben am Nil oder im Nildelta, aus dem zwei Drittel der ägyptischen Nahrungsmittelversorgung stammen. Der GERD könnte somit nicht nur die Wasserkrise dramatisch zuspitzen, sondern auch zu einer verheerenden Versorgungskrise führen, da das Füllen des Stausees eine deutliche Verringerung des bestellbaren Ackerlands zur Folge haben könnte, wie der NASA-Wissenschaftler Dr. Essam Heggy in einem interaktiven Projekt mit der Nachrichtenseite Al-Dschasira Anfang des Jahres aufzeigte. Demnach würde sich bei einem Befüllungszeitraum von zehn Jahren in Ägypten die als Ackerland zur Verfügung stehende Fläche um 18 Prozent verringern, bei fünf Jahren würde diese gar um die Hälfte dezimiert. Addis Abeba kündigte eine Dauer von fünf bis sieben Jahren an.

Spätestens seit 2013 gab es in Kairo Überlegungen, das Staudammprojekt notfalls mit Gewalt zu stoppen, wie damals unter anderem Forbes berichtete. So soll die ägyptische Führung durch die Unterstützung gewaltsamer Aufstände, bis hin zu Waffenlieferungen an Gruppen in Südsudan, einen Umsturz in Addis Abeba forciert haben, was Kairo von sich weist. Auch wurden geheime Sabotageaktionen und gar die Bombardierung des Damms diskutiert, was einer Kriegserklärung an Äthiopien gleichkäme. Mitte Mai versetzte Präsident Abdel Fattah Al-Sisi das ägyptische Militär »in höchste Alarmbereitschaft«, und Äthiopien verlegte Flugabwehrraketen in die Nähe des Damms, wie die Jerusalem Post am 22. Mai berichtete.

Die Verständigung birgt somit die Hoffnung auf eine nachhaltige Befriedung des Konflikts und könnte darüber hinaus als Blaupause zur Lösung weiterer Konflikte auf dem Kontinent dienen, mediiert durch die Afrikanische Union. So würdigte Ahmed in seiner Presseerklärung vom Dienstag die Entschlossenheit zum Finden einer »afrikanischen Lösung für afrikanische Probleme«.