Schnelle Erholung nicht in Sicht

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit werden die Folgen der Coronapandemie für Lohnabhängige auf dem bundesdeutschen Arbeitsmarkt noch mehrere Jahre spürbar sein. »Bis wir wieder auf Normalmaß sind, das wird sicherlich bis 2022 oder 2023 dauern«, sagte deren Vorstandsvorsitzender, Detlef Scheele, im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur am Mittwoch in Nürnberg.

Offiziell sind in Deutschland derzeit 2,85 Millionen Menschen ohne Erwerbsarbeit, fast 640.000 kamen allein während der Pandemie hinzu. Für den Sommer rechnet Scheele mit einer noch etwas höheren Erwerbslosigkeit. Die Zahl werde aber im Juli oder August nach aktuellen Schätzungen nicht die Grenze von drei Millionen überspringen. Anzeichen dafür, dass aus der während der Pandemie drastisch ausgeweiteten Kurzarbeit in großem Stil Entlassungen folgen könnten und möglicherweise sogar eine Insolvenzwelle, seien zur Zeit nicht erkennbar. Allerdings bekomme die Arbeitsagentur das Sterben kleiner Gaststätten oder Kultureinrichtungen im Zweifel überhaupt nicht mit.

Gegenüber junge Welt erklärte Sabine Zimmermann, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, die schwere Wirtschaftskrise in Folge der Pandemie verschärfe den schon vorher begonnenen Abschwung drastisch. »Die Bundesregierung müsste jetzt unverzüglich handeln, um die absehbaren Auswirkungen rechtzeitig abzufedern. Ein zentrales Instrument dafür ist die Arbeitslosenversicherung. Das Arbeitslosengeld muss man leichter und länger beziehen können, und es muss höher ausfallen als bislang.« Das sei notwendig, um eine soziale Katastrophe zu verhindern. Allerdings habe die Bundesregierung bereits arbeitsmarktpolitische Schäden angerichtet, die kaum noch zu beheben seien – »etwa als die Unterstützung für die Lufthansa nicht an Arbeitsplatzgarantien gekoppelt wurde«. Neben der Direkthilfe für Betroffene seien daher auch »konjunkturstützende Investitionen und Staatshilfen« notwendig, die wiederum an soziale und ökologische Standards geknüpft werden müssten, so Zimmermann. (dpa/jW)