»Tropfen ins übervolle Fass«

Christoph Schmidt/dpa Wenn Verantwortliche für die Aufarbeitung des Faschismus rechts ticken, kommen nicht nur unsägliche Nazivergleiche dabei heraus ...

Ein Tweet brachte das Fass zum Überlaufen. Ende Juni hatte Siegfried Reiprich beim Kurznachrichtendienst Twitter über die Krawalle in Stuttgart ein paar Tage zuvor notiert: »War da nun eine Bundeskristallnacht oder ›nur‹ ein südwestdeutsches Scherbennächtle?« Dieser groteske Vergleich mit dem Pogrom von 1938 bedeutete für den Geschäftsführer der Stiftung Sächsische Gedenkstätten, der schon lange in seinem Amt umstritten war, das vorzeitige Aus. Am Dienstag stellte der Stiftungsrat in Dresden Reiprich auf einer Sondersitzung »mit sofortiger Wirkung unwiderruflich« frei. Zugleich wurde seinem bereits vor der »Twitter-Affäre« gestellten Antrag auf vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu Ende November aus gesundheitlichen Gründen stattgegeben.

Der Stiftungsrat missbillige »ausdrücklich die von Siegfried Reiprich auf Twitter geäußerten Aussagen«, zitierte der MDR die sächsische Kultusministerin Barbara Klepsch (CDU), die qua Amt Vorsitzende der Stiftung ist. Sie widersprächen »klar dem Sinn der Gedenkstättenarbeit«. Es half Reiprich nicht mehr, dass er sich nach Kritik und Rücktrittsforderungen bereits von seinem Tweet distanziert hatte. Denn es waren noch andere Äußerungen bei Twitter aufgetaucht, die eine Nähe zu rechtem Gedankengut vermuten lassen. So hatte Reiprich den verstorbenen Publizisten Peter Scholl-Latour mit dem Satz »Wir geraten in die Position einer bedrohten Minderheit« zitiert und hinzugefügt: »Wir Weißen, Kaukasier oder wie immer man es nennen will.«

Bei der Opposition im Sächsischen Landtag sorgte die Entscheidung des Stiftungsrates für Erleichterung. »Endlich wurde wirklich reagiert«, sagte Franz Sodann, kulturpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Landtag, am Mittwoch gegenüber junge Welt. Reiprich sei »keinen Tag länger tragbar gewesen«. Mit den Äußerungen bei Twitter habe sich »ganz deutlich gezeigt, wes› Geistes Kind dieser Mann ist«. Die sächsische Regierung habe Reiprich viel zu lange gewähren lassen, sagte der Linke-Politiker.

Sodann verwies auf eine »eindeutige Schieflage« in der Arbeit der Stiftung. Seine Anfragen hätten ans Licht gebracht, dass die Projektgelder zu rund 80 Prozent für die Zeit der »SBZ« und DDR und nur zu 20 Prozent für die Zeit des Faschismus verwendet worden seien. Offenbar habe diese Prioritätensetzung auch mit Kränkungen in Reiprichs Lebenslauf zu tun, vermutete der Linke-Politiker. Der in Jena geborene Reiprich hatte in der DDR dem »Arbeitskreis Literatur und Lyrik« um den heutigen »Stasi-Bundesbeauftragten« Roland Jahn und den Schriftsteller und heutigen sächsischen »Stasi-Landesbeauftragten« Lutz Rathenow angehört. 1981 war er mit seiner Frau ausgebürgert worden.

Die Stiftung sei unter ihrem Geschäftsführer im wissenschaftlichen Austausch isoliert, sein Umgang mit Mitarbeitern fragwürdig gewesen, fügte Sodann hinzu; »Reiprich hat der gesamten Gedenkarbeit in Sachsen einen Bärendienst erwiesen.« Ähnlich äußerte sich Claudia Maicher, kulturpolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grüne im Landtag. Sie warf Reiprich laut dpa vor, er sei für »vielfältige Missstände« und den »Entwicklungsstillstand der Stiftung« verantwortlich. Wie Sodann erwartet sie ab Herbst spürbar positive Auswirkungen in der Arbeit der Stiftung und verwies auf die seit Jahren überfällige neue Gedenkstättenkonzeption. Reiprichs Nachfolger soll eine Findungskommission suchen.

Jörg Schindler, Bundesgeschäftsführer der Partei Die Linke, nannte Reiprichs Freistellung »überfällig«. Sein »unsäglicher Twitter-Vergleich der Stuttgarter Ausschreitungen mit den Pogromen gegen Juden durch die Nazis« sei nur »der Tropfen ins übervolle Fass« gewesen, sagte er am Mittwoch gegenüber jW. Verfolge man seine Äußerungen, etwa in den sozialen Medien, gewinnt man den Eindruck, »dass Reiprich an der Verbreitung diverser rechter Kommentare und Blogs interessiert war, nicht aber an seriöser historischer Arbeit«.