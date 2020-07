Digitale Kaderschmiede

Ronny Hartmann/Pool via REUTERS Gepanzerte Polizeikräfte bewachten beim Prozessauftakt am Dienstag den Gerichtssaal

Im Prozess gegen den Rechtsterroristen Stephan Balliet wollen dessen Angehörige vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen. Die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens verlas zu Beginn des zweiten Verhandlungstages am Mittwoch eine entsprechende Erklärung der Eltern und der Schwester des Angeklagten. Ob sie trotzdem beim Prozess erscheinen müssen, muss das Gericht entscheiden. Nebenklagevertreter forderten dies.

Als weitgehend einzige reale Kontaktpersonen hätten Eltern und Schwester des Täters wohl konkretere Hinweise zu dessen Radikalisierung liefern können. Balliet hatte zuletzt im elterlichen Haushalt gelebt und sich in rechte Internetforen zurückgezogen. Freunde hatte er nach eigener Aussage nicht, aber im Netz genug ideologisches Futter gefunden, um seine faschistische Gesinnung zu festigen. Nebenklageanwalt Juri Goldstein verlangte, das Gericht müsse die Strukturen hinter den Taten offenlegen. Weitere Vertreter Geschädigter kritisierten am Mittwoch, Richterin Mertens habe dies bei ihrer Befragung zuwenig beachtet.

Zu Beginn der »Flüchtlingskrise« 2015 hatte Balliet laut seiner Aussage begonnen, sich über das Internet Waffen zu besorgen, wenig später baute er sich nach entsprechender Anleitung selbst welche. Den Entschluss, die Synagoge in Halle am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur zu überfallen und »so viele Juden wie möglich zu töten«, habe er etwa ein halbes Jahr vor der Tat gefasst – im April 2019. Mit sichtlicher Genugtuung erklärte er auf Nachfrage der Bundesanwaltschaft, vertreten durch Kai Lohse und Stefan Schmidt, er habe am Tattag auch ein islamisches Kulturzentrum im Visier gehabt, aber davon abgelassen, weil seine Autoreifen zerschossen waren. Aus diesem Grund habe er auch einen Mann aus Somalia nicht überfahren. Dass die Pläne nicht gelungen seien, nannte er enttäuschend. Seinen Gesinnungsgenossen habe er im Internet eigentlich zeigen wollen, »dass Rechte zum Kämpfen bereit sind«.

Nebenklagevertreter hatten bereits vor dem Prozess gewarnt, Balliet könnte den Gerichtssaal als Plattform zur Verbreitung seiner neofaschistischen Wahnvorstellungen nutzen. Um eine Bühne zu haben, hatte er bereits seine Taten mit einer Helmkamera gefilmt, dabei von einer jüdischen Weltverschwörung fantasiert, den Holocaust geleugnet und rechtsterroristische Massenmörder wie Anders Breivik zu seinen Vorbildern erklärt. Beim Prozessauftakt protzte Balliet, ihm sei die Übermittlung seiner Ideologien »wichtiger als die Tat an sich«. Beim Abspielen des Videos vor Gericht lachte Balliet. Darauf machte ein Vertreter der Nebenklage aufmerksam. Der vom Gericht bestellte psychiatrische Sachverständige Norbert Leygraf bekräftigte dies.

Wie die Mitteldeutsche Zeitung im Liveticker berichtete, verfolgte Balliet den Rest des Videos ungerührt. Zu sehen ist darauf auch der Schusswechsel mit der Polizei kurz nach dem Mord an dem 20jährigen Kevin S. und weiteren an einer Ladehemmung gescheiterten Tötungsversuchen im Dönerimbiss in Halle. Ein Streifschuss eines Polizisten hatte ihn dabei am Hals verletzt. Mit dem Täter ging die Kamera zu Boden, dann rappelte er sich wieder auf, stieg ins Auto. Trotz zerschossener Reifen flüchtete er, warf wenig später das Smartphone weg. Seine Schüsse, mit denen er ein Paar in Wiedersdorf schwer verletzt hatte, blieben undokumentiert, ebenso der mutmaßliche Mordversuch an einem Somalier und der Diebstahl eines Taxis. Verfolgt durch Taxifahrer Daniel W. konnte er noch die Autobahn A 9 erreichen. Erst anderthalb Stunden nach dem ersten Mord an der 40jährigen Jana L. stellte ihn die Polizei, an ihrem Einsatz gab es viel Kritik.

Journalisten und Besucher mussten am Mittwoch nicht mehr wie tags zuvor stundenlang vor dem Magdeburger Landgericht warten. Damit hatte die Justiz auf deren Kritik an der mangelhaften Organisation der Einlasskontrolle reagiert. Am Mittwoch gab Gerichtssprecher Henning Haberland zudem bekannt, der Prozess werde vollständig mit Tonaufnahmen dokumentiert – ein Novum. Dies erlaubt das Gerichtsverfassungsgesetz erst seit 2018 in Ausnahmefällen.