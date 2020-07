Durchhänger rechts außen

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB Teilnehmer einer Kundgebung der AfD Sachsen-Anhalt im Mai auf dem Marktplatz in Dessau-Roßlau

Die AfD ist nicht gut aus der Coronapause gekommen. Thematische Leerstellen, interner Streit, unklare Führungsstruktur: Gut ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl hat die Partei einen deutlichen Durchhänger. Allerdings könnte ihr die zu erwartende Verschärfung der Krise als Folge der Coronapandemie zugute kommen.

»Aus dem Gründungsversprechen der AfD, das hergebrachte Parteienspektrum um eine neue, klare Farbe zu bereichern, ist nichts geworden. (…) Im siebenten Jahr nach ihrer Gründung hat die AfD zusammen mit ihren hohen Ansprüchen ihren Charakter, ihre Richtung, ihr Profil verloren – abgesehen von ihrem alten Drall nach rechts.« Diese harsche Kritik stammt vom Konrad Adam, einem der Mitbegründer der AfD, geäußert in einem Interview mit Welt online Mitte Juni. Tatsächlich lässt sich konstatieren, dass die AfD momentan ohne zündendes Thema eher am Rande des Geschehens steht und wenig Originelles zu den aktuellen politischen Auseinandersetzungen beizutragen hat. Der Versuch, sich als Kritiker der Coronapolitik der Regierung und politischer Arm der Coronaleugner zu präsentieren, hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht.

Seit Jahresbeginn gehen die Umfragewerte der Partei zurück und sind von 15 auf zehn Prozent und weniger gefallen. Immer noch ein hohes Niveau für eine Partei, die vor allem durch ihre völkischen und extrem rechten Tiraden öffentlich in Erscheinung tritt.

Richtungsstreit

Der Fall des zeitweilig aus der Partei geschmissenen Andreas Kalbitz und der damit verbundene Richtungsstreit lähmt die Partei und macht eine klar erkennbare inhaltliche Linie nahezu unmöglich. Systemopposition oder konservativer Mehrheitsbeschaffer für eine bürgerliche Rechtsregierung – diese seit vielen Jahren offene Grundsatzentscheidung steht weiterhin aus und kann angesichts der unklaren Kräfteverhältnisse nicht geklärt werden. Solange die AfD auf der Themenwelle Flucht und Migration schwimmen konnte, waren die thematischen Lücken in der Sozial-, Wirtschafts-, Umweltpolitik und in zahlreichen anderen Feldern kein entscheidendes Problem. Rassismus und Nationalismus reichen zwar als Bindemittel für die Stammklientel, nicht aber, um neue Wähler und Wählerinnen zu gewinnen. Vielmehr besteht die reale Gefahr, einen Teil der bürgerlichen an die Union zu verlieren.

In dieser Situation machen sich die unklaren und schwachen Führungsstrukturen der Partei deutlich bemerkbar. Das Duo Jörg Meuthen – Tino Chrupalla ist völlig zerstritten. Die beiden agieren in der Causa Kalbitz offen gegeneinander. Während Meuthen zumindest für den bürgerlich-konservativen, wirtschaftsliberalen Teil der AfD steht, kommen von Chrupalla keine inhaltlichen Impulse. Als Identifikationsfigur ostdeutscher Handwerker und Mittelständler ist er bisher nicht mehr als ein Platzhalter der völkisch-nationalen »Flügel«-Leute, der sich verbal aber zurückhaltend gibt. Ähnliche Probleme hat auch die Bundestagsfraktion, die von dem alternden Patriarchen Alexander Gauland und einer inhaltlich blassen Alice Weidel geführt wird. Beide sehen sich zunehmender Kritik aus den eigenen Reihen ausgesetzt.

Wie schon vor fünf Jahren, als sich die Partei nach dem Abgang Bernd Luckes in einer noch schlimmeren Krise befand, könnte Hilfe von außen kommen. War es 2015 die Flüchtlingskrise, so ist es 2020 möglicherweise die ökonomische Krise infolge der Coronapandemie, die der AfD neuen Zuspruch bescheren könnte.

Krise als Push?

Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage würden 27 Prozent der ostdeutschen Männer AfD wählen, bei den Frauen sind es »nur« zwölf Prozent (im Westen sind es 13 beziehungsweise fünf Prozent). Die Krisenerfahrungen und die damit verbundenen ökonomischen Abstiegsängste sind in Ostdeutschland aus historischer Erfahrung – das haben viele Untersuchungen der letzten Jahre gezeigt – deutlich ausgeprägter als im Westen. Die als Folge der Coronakrise zu erwartenden weiteren ökonomischen Einbrüche könnten der AfD neuen Zuspruch bringen, zumal im Osten das Misstrauen gegen »Altparteien«, Regierung und Coronapolitik ausgeprägter ist. Ob dadurch über den eigenen Dunstkreis hinaus Wahlvolk mobilisiert werden kann, ist offen. Zumal die Frage, was die AfD für die von der Krise Getroffenen real anzubieten hat, völlig ungeklärt ist. Der wegen des Coronavirus verschobene sogenannte Sozialparteitag soll noch in diesem Jahr stattfinden, aber auch hier ist keine klare Richtungsentscheidung zu erwarten. Während der völkische Flügel sozialpolitisch links blinkt, machen sich ganz anders ausgerichtete Stimmen in der Partei breit, die für die sozialdarwinistische Ausprägung neoliberaler Vorstellungen stehen. Der Sozialwissenschaftler Andreas Kemper macht immer wieder darauf aufmerksam, dass zum Beispiel Vertreter eines Hardcore-Neoliberalismus, wie der Ökonom Markus Krall, durch Landesverbände der AfD touren. Krall, der Sprecher der Geschäftsführung der »Degussa Goldhandel« GmbH ist, mit der auch schon die AfD ihren zeitweiligen Goldhandel betrieb und die über den Milliardär August von Finck auch mit der Spendenaffäre der Partei verbunden ist, tritt unter anderem für den Entzug des Wahlrechts von Menschen ein, die staatliche Transferzahlungen in Anspruch nehmen müssen.

Nicht nur der Rassismus der AfD, auch deren Klassismus, wie es Kemper nennt, sollten im Fokus linker Kritik an dieser Partei stehen. Für Fragen der Demokratiefeindschaft sind nicht die Extremismuskriterien des Inlandsgeheimdienstes maßgebend, sondern linke Ideologiekritik an einer Partei, die mit beiden Beinen im Lager der Ungleichheit – sprich: rechts – steht.