Streichliste bei MAN

Sven Hoppe/dpa Einige dürften bald ihren Job verlieren: Arbeiter an einer Produktionsstraße bei MAN Truck & Bus (München, 16.5.2018)

Der Lkw-Konzern Traton SE will nach Angaben des Betriebsrats 6.000 Stellen bei der Tochter MAN streichen. Traton wiederum gehört mehrheitlich dem Volkswagenkonzern. Betriebsratschef Saki Stimoniaris bestätigte unterdessen Pläne der Arbeitsplatzvernichtung bei MAN. »Die Zahl stimmt. Laut Unternehmen sollen all diese Arbeitsplätze in Deutschland und Österreich wegfallen«, sagte Stimoniaris der Börsenzeitung (Mittwochausgabe).

Aus Konzernkreisen war zuvor bereits bekanntgeworden, dass bei MAN Tausende seiner zuletzt mehr als 36.000 Stammarbeitsplätze dem Rotstift zum Opfer fallen sollen. Das Manager-Magazin berichtete Anfang Juli von einem Jobabbau von bis zu 8.000 Stellen. Neben München hat MAN hierzulande Standorte in Nürnberg, Salzgitter, Plauen und Wittlich.

Über das Ausmaß der »Reduzierung von Personalüberhang« kam es zum Streit zwischen Betriebsräten und dem alten Management unter Traton-Chef Andreas Renschler, der das Unternehmen inzwischen verlassen hat. Die Verhandlungen mit dem neuen Management haben laut Stimoniaris noch nicht begonnen. »Wir warten erst einmal auf konkrete Vorschläge der Arbeitgeberseite«, sagte er.

Betroffen ist auch das MAN-Werk im oberösterreichischen Steyr. »Für Steyr wird es nicht so schlimm werden«, mutmaßte der örtliche Betriebsratschef Erich Schwarz am Mittwoch gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Schwarz weilte als Beschäftigtenvertreter gleichentags bei einer Aufsichtsratssitzung des Konzerns in Deutschland. Nach der Sitzungsrunde werde aber noch nicht feststehen, welche Kürzungsmaßnahmen beim MAN-Standort in Steyr auf dem Programm stehen, so Schwarz. »Dass wir im administrativen Bereich abbauen müssen, ist wohl klar«, meinte Schwarz weiter. Derzeit arbeiten rund 2.300 Menschen bei MAN Steyr, rund 750 davon als Angestellte im Verwaltungssektor. »Bei den Arbeitern habe ich keine Sorge, es gibt derzeit eine gute Auftragslage.« Die zwischenzeitlich in Medienberichten kolportierte coronabedingte Werksschließung in Steyr scheint Schwarz zufolge vom Tisch zu sein. (dpa/jW)