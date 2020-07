Griechenland drängt Flüchtlinge zurück

Istanbul. Nachdem die griechische Küstenwache in der Ägäis ein Boot mit 44 Flüchtlingen zurück in türkische Hoheitsgewässer gedrängt hat, sind diese am Dienstag von der türkischen Küstenwache aufgenommen worden. Dies berichteten Sicherheitsquellen laut staatlicher Nachrichtenagentur Anadolu. Demnach sei die türkische Küstenwache informiert worden, dass sich zahlreiche Geflüchtete in einem Beiboot vor der Küste von Dikili in der Provinz Izmir aufhielten. Daraufhin wurde eine Suchaktion gestartet, und die Asylsuchenden wurden gerettet. (Xinhua/jW)