Israels Pflegekräfte beginnen Streik

Tel Aviv. Mitten in der Coronakrise sind die Pflegekräfte in Israel am Montag in den Streik getreten. Sie wollen damit gegen den Pflegenotstand protestieren, der durch die Pandemie noch verschärft wurde. Verhandlungen mit dem Finanzministerium über eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen waren zuvor gescheitert. In israelischen Krankenhäusern herrscht starker Personalmangel. Außerdem seien gegenwärtig rund 1.000 Pflegekräfte in Quarantäne, berichtete das israelische Fernsehen am Montag. Diese würden als Krankentage angerechnet. Auch dagegen protestierte das Pflegepersonal.

