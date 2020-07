Misstrauensvotum in Bulgarien

Sofia. In Bulgarien haben Demonstranten ihre Proteste gegen die Regierung vor das Parlament in der Hauptstadt Sofia verlagert. Dort begann am Montag die Debatte über einen Misstrauensantrag gegen die seit Mai 2017 amtierende Regierung des konservativen Ministerpräsidenten Bojko Borisow. Das Regierungslager rechnet damit, dass der Antrag bei der Abstimmung an diesem Dienstag abgelehnt wird. Eingereicht wurde er von den oppositionellen Sozialisten. Diese begründeten ihren Vorstoß mit Korruption.

(dpa/jW)