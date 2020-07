Mindestens 23 Soldaten in Nigeria getötet

Kano. Im Nordwesten Nigerias sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen mindestens 23 Soldaten aus einem Hinterhalt heraus getötet worden. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag erfuhr, wurden die Soldaten am Vortag von »Banditen« angegriffen, als sie sich zu Fuß in einem Waldstück im Bezirk Jibia im Bundesstaat Katsina bewegten. Mindestens 23 Leichen seien gefunden worden, weitere Soldaten wurden den Angaben zufolge noch vermisst. (AFP/jW)