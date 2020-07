Putin setzt Gouverneur von Chabarowsk ab

Chabarowsk. In der seit Tagen von Protesten erschütterten russischen Region Chabarowsk hat Präsident Wladimir Putin den inhaftierten Gouverneur per Dekret abgesetzt. Demnach soll nun der 39jährige Moskauer Parlamentsabgeordnete Michail Degtjarjow als Interimschef sein Amt in der Region im äußersten Osten des Landes übernehmen. Zehntausende Menschen demonstrieren seit Tagen gegen die Verhaftung des Gouverneurs Sergej Furgal. Es sind die größten Proteste, die die russische Provinz seit Jahren gesehen hat. Ermittler Moskaus werfen Furgal vor, die Ermordung zweier Unternehmer in seiner Zeit als Geschäftsmann vor rund 15 Jahren in Auftrag gegeben zu haben. (dpa/jW)