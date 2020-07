Polens früherer Verkehrsminister in Haft

Warschau. Die polnische Antikorruptionsbehörde CBA hat einen ehemaligen Verkehrsminister festgenommen. In einer offiziellen Mitteilung warf die Behörde dem Exminister am Montag Korruption und die Führung einer organisierten kriminellen Vereinigung vor. Sie anonymisierte zwar den Namen des Beschuldigten, gab aber zugleich unverwechselbar an, dass es sich um den ehemaligen Minister handle. Das Mitglied der oppositionellen Bürgerplattform PO war von 2011 bis 2013 Verkehrsminister Polens und wurde 2016 bis 2019 Chef der ukrainischen Straßenverwaltung Ukrawtodor. (dpa/jW)