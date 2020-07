60 Tote in Osttürkei nach Bootsuntergang

Istanbul. Rund drei Wochen nach dem Untergang eines mit Migranten besetzten Bootes auf einem Gewässer in der Osttürkei haben Einsatzkräfte weitere Leichen geborgen. Die Zahl der aus dem Vansee geborgenen Toten steige damit auf 60, berichtete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Das Außenministerium in Afghanistan teilte in einer Videobotschaft mit, dass 24 der Geborgenen afghanische Staatsbürger gewesen seien. Das Boot hatte nach Angaben des türkischen Innenministers Süleyman Soylu von Anfang Juli etwa 60 Migranten an Bord. Wie es zu dem Unglück kam, wurde nicht mitgeteilt. (dpa/jW)