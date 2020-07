Wie, die Armen wollen Geld?

imago images/ZUMA Wire Das »Sozialelektorat« weiß, was es zu verlieren hat: Unterstützer des polnischen Präsidenten Andrzej Duda (9.7.2020)

Nicht alle Gags sind neu. Als 2007 schon einmal die Wiederwahl der rechten polnischen Regierungspartei PiS anstand, verbreitete sich im Internet die Parole »Nimm deiner Oma den Personalausweis ab«. Weil schon damals, genau wie heute, die PiS unter Älteren weit überdurchschnittlich abschnitt – wie unter Männern, Dorf- und Kleinstadtbewohnern sowie Leuten mit niedrigen Bildungsabschlüssen. Kürzlich schrieb der Chefredakteur des angesehenen Analyseportals oko.press, Piotr Pacewicz, es sei das Beste, das Wahlrecht auf Frauen unter 40 zu beschränken, wenn man die Wahl des Warschauer Bürgermeisters Rafal Trzaskowski zum Staatspräsidenten sicherstellen wolle. Denn in dieser Bevölkerungsgruppe erzielte der liberale Herausforderer von PiS-Mann Andrzej Duda um die 70 Prozent.

Natürlich war das nicht ernstgemeint; kein polnischer Liberaler will das allgemeine Wahlrecht abschaffen. Aber ein anderes Volk wählen – das würden die Anhänger der unterlegenen Partei schon ganz gern. Tomasz Lis, Chefredakteur des Magazins Newsweek und eine der liberalen Edelfedern Polens, schrieb noch in Unkenntnis des Wahlergebnisses im Leitartikel der vergangenen Woche, die Kampagne von Trzaskowski habe für das Beste gestanden, was in der polnischen Geschichte und Kultur zu haben sei. Den Rückschluss auf Dudas Kampagne machte Lis nicht explizit, weil er sich ohnehin aufdrängte. Aber über dessen Wähler schrieb er im selben Beitrag, wenn sie nach fünf Jahren PiS-Herrschaft nicht das Bedürfnis hätten, ihren Maulkorb abzuwerfen, dann geschehe es ihnen ganz recht, wenn er ihnen weiter aufgezogen werde. Tierhaltungsmetaphern von jemandem, dessen Blatt ansonsten gern – und durchaus mit Recht – der PiS die Enthumanisierung ihrer Gegner vorwirft.

Polens zweites großes Nachrichtenmagazin Polityka war etwas subtiler und legte seinen Lesern Zahlen auf den Tisch: 81,4 Prozent der Bauern hätten Duda gewählt sowie jeweils um die zwei Drittel der Arbeiter, Arbeitslosen, Rentner und Bezieher von Sozialleistungen. Ist er also der Präsident der Schichten, die man auf Polnisch verächtlich »socjal« nennt? Das liberale Publikum nahm den Faden alsbald auf. Durchs Netz geistern alle möglichen Memes mit Aussagen wie der, dass Duda von denen gewählt worden sei, für die Begriffe wie Sobieski (der polnische König, der 1683 die türkische Belagerung Wiens sprengte), Chopin und Belvedere (der Name einer der Residenzen des Staatschefs in Warschau) nur für Wodkamarken stünden. Da wir schon beim Wodka sind: Als die PiS ihr Kindergeld in Höhe von 500 Zloty (110 Euro) pro Kopf nationalen Nachwuchses einführte, tönte das liberale Publikum unisono, das sei rausgeworfenes Geld, die Leute würden es sowieso nur versaufen.

Das sagt inzwischen niemand mehr, wenigstens nicht öffentlich. Auch Trzaskowski hatte versprochen, die von der PiS eingeführten Sozialleistungen beizubehalten. Sie seien inzwischen eine »Tatsache«, so seine wenig begeisterte Bewertung. Da muss sich seine Anhängerschaft nicht wundern, dass Menschen, für die 110 Euro monatlich einen Unterschied machen, lieber das Original wählen. Schließlich verdanken diese Schichten der PiS auch ein wieder abgesenktes Renteneintrittsalter, eine 13. Monatsrente – auch wenn sie nur umgerechnet 200 Euro beträgt –, eine Einschulungsbeihilfe und einen angehobenen Mindestlohn. Solche Leistungen haben, so nötig sie nach 30 Jahren neoliberaler Transformation ökonomisch gewesen sein mögen, in Polen einen sozialen Klientelismus entstehen lassen. Das »Sozialelektorat« weiß, wem es das verdankt und was es zu verlieren hat.

Dass den Liberalen wie den in den liberalen Diskurs eingeschwenkten Sozialdemokraten gegen diesen Klientelismus kein Argument einfällt, ist kein Zeichen intellektueller Unfähigkeit. Die Opposition hat das Phänomen durchaus identifiziert. Nur ein kleines Detail wird übersehen. Die PiS hat sich die zentrale Funktion aller staatlichen Sozialpolitik zunutze gemacht: eine Klasse, die ansonsten auf umstürzlerische Gedanken kommen könnte, vom Staat erst ökonomisch abhängig und dann ihm gegenüber politisch loyal zu machen. Die PiS macht also nur nach, was die SPD vor 120 Jahren in Deutschland vorexerziert hat. Dass dies den polnischen Liberalen nie aufgefallen ist, weil sie mit den neoliberalen Dogmen der Thatcher- und Reagan-Dekade aufgewachsen sind und über Jahre die »Marktwirtschaft ohne Adjektiv« durchgesetzt haben, fällt ihnen jetzt auf die Füße und macht sie unfähig zur gesellschaftlichen Hegemonie.

Zumal die PiS den Liberalen auch auf dem Gebiet symbolischer Politik voraus ist. Duda nutzte den Abschluss seiner Wahlkampagne in der Stadt Zamosc – die Gedenktafel für die berühmteste Tochter der Stadt, Rosa Luxemburg, hat die PiS abmontieren lassen – zu einer förmlichen Orgie des Proletkults. Der Spross einer Krakauer Professorenfamilie pries von der Bühne die »von schwerer Arbeit schwieligen Hände« der polnischen Arbeiter und die »patriotische Tat«, die es bedeute, in Polen Kinder großzuziehen. Die PiS verspricht kein Paradies auf Erden; die beschworene Perspektive eines Lebens »wie in Deutschland oder Frankreich« betrifft eine unklare Zukunft. Aber mit den Brosamen, die sie verteilt, gibt sie den Leuten das Gefühl, es kümmere sich jemand um sie.

Der Spott der Liberalen bleibt dagegen hilflos. Halb Polen lacht über die Aktion zweier russischer Witzbolde, am Tag nach der Wahl Andrzej Duda anzurufen und sich als UNO-Generalsekretär António Guterres auszugeben. Das aufgezeichnete Gestammel des Präsidenten in englischer Sprache ist zwar peinlich. Aber der Typ Musterschüler, den Trzaskowski im Wahlkampf mit Einlagen in fließendem Englisch und sehr ordentlichem Französisch gegeben hat, war noch nie in der ganzen Klasse beliebt. So bleibt Polens Liberalen nur, eine »Spaltung der Nation so tief wie noch nie« zu beklagen. Eine Opposition, der als Forderung im Wahlkampf nur ein »gemeinsames Polen« (Trzaskowski) eingefallen ist, hat es nicht anders verdient.