Gemeinsam am Tropf

Fabian Strauch/dpa Schnell die Hand gehoben – Schalke 04 hat eine Millionenbürgschaft beantragt (Kasse an der Veltins-Arena)

Ohne Staat läuft nichts mehr im bundesdeutschen Sport. Selbst die Fußballbranche, die angesichts milliardenschwerer TV-Verträge sowie Sponsoren- und Werbemillionen sogar ohne Zuschauereinnahmen einen vorbildlichen Selbstversorger abgeben könnte, ruft hemmungslos nach staatlicher Hilfe. Schalke 04 hätte gern bis zu 40 Millionen Euro vom Land, Erstligaaufsteiger VfB Stuttgart einen Kredit über 15 Millionen Euro. Werder Bremen und Borussia Dortmund erscheint der staatliche Zapfhahn ebenfalls äußerst interessant. Wer weiß, wer noch die Hand hebt, wenn das Coronajahr weiter voranschreitet und der Ligabetrieb ohne Fans wiederaufgenommen werden muss. Staatliche Beihilfen im hochkommerziellen Sport sind nicht neu, nur wurden sie bislang eher indirekt gewährt über spezielle Stadionverträge oder über die Lottogesellschaften der Länder. Obwohl deren Logos auf Werbetafeln im Profisport so wenig zu suchen haben wie die von gesetzlichen Krankenkassen.

Nun buhlen die »Millionäre in kurzen Hosen« ganz offen um Geld vom Steuerzahler und stehen sinnbildlich in einer Reihe mit den »Bettelstudenten« des olympischen Sports vorm Bewilligungsamt. Die sogenannten Randsportarten sind schon immer von staatlicher Alimentation abhängig gewesen, der einzig die vielfältige und bunte deutsche Sportlandschaft zu verdanken ist. Wo wären die kleinen Disziplinen ohne die Mittel aus dem Bundesministerium des Innern (BMI), das in diesem Jahr 265 Millionen Euro für die Förderung des Spitzensports berappt und diesen Etat binnen weniger Jahre verdoppelte? Wie wäre es um bundesdeutsche Olympioniken ohne Rückendeckung von Bundeswehr, Zoll und Polizei bestellt? Gäbe es die Nada, die Nationale Antidopingagentur (noch) ohne die Hilfe aus dem Bundeshaushalt?

Allein im Vorjahr flossen aus dieser Quelle 6,7 Millionen Euro, das sind zwei Drittel des Nada-Etats. Die Zuwendungen der Wirtschaft für die wichtigste Institution des Antidopingkampfes betrug 2019 übrigens null Euro. Unternehmerische Zurückhaltung, die ebenfalls die Stiftung Deutsche Sporthilfe spürt. Seit ihrer Gründung 1967 betonte sie stets, ihr Budget solle nur aus der Privatwirtschaft stammen. Im Vorjahr war das endgültig passé. Gehörten Einnahmen aus Sportbriefmarken (zuletzt 650.000 Euro) und der »Lotto-Glücksspirale« (vier Millionen Euro) über Jahre hinweg zum »privatwirtschaftlichen Toleranzbereich«, werden seit 2019 selbst BMI-Zuschüsse anstandslos akzeptiert.

Sieben Millionen Euro betrug die erste Jahresmarge aus dem Ministerium, was etwa einem Drittel des Jahresetats der Stiftung entspricht. Michael Ilgner, damals noch Sporthilfe-Chef, bejubelte den Einstieg als »epochal«. In Wirklichkeit verbirgt sich dahinter das schlichte Eingeständnis: Die Beträge aus der sogenannten freien Wirtschaft reichen nicht mehr aus, die akquirierten Summen sind zu gering für die Ansprüche moderner Athletenförderung.