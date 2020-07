jW

Lesestoff zum Jubiläum

Zu jW vom 9.7.: »Künftige Pflichtlektüre«

Die Schilderung der Philhellenen durch Hagen Fleischer erinnert mich an die Diskussionen 1967 über das Ziel der Abschlussfahrt der Abiturienten. Als Absolvent des Frankfurter Lessing-Gymnasiums nahm auch ich an dieser Diskussion teil. In dem humanistischen Gymnasium, in dem acht Jahre Latein und sechs Jahre Altgriechisch Pflicht waren, gab es nur zwei Ziele der Abschlussfahrt: entweder Rom oder Athen. Wegen des Obristenputsches setzten wir eine Abstimmung in den drei Parallelklassen durch: Eine eindeutige Mehrheit entschied sich für Rom, obwohl die Mitteilungen über die Situation in Griechenland auf den Elternabenden den Sprüchen des im Text erwähnten Legationsrats Karl Pfauter entsprachen. Den »Krieg und Nachkrieg« von Fleischer werde ich beim Festakt zum 500. Jubiläum der Lateinschule am 14. September 2020 im Kaisersaal des Römers in Frankfurt am Main der Bibliothek des Lessing-Gymnasiums überreichen.

Peter Bosse, Michelstadt

Ein Armutszeugnis

Zu jW vom 16.7.: »Weltpolizei provoziert«

Selbstverständlich haben die USA im Südchinesischen Meer nichts verloren. Darüber kann es keinen Streit geben. Aber es ist ein Armutszeugnis, dass das sozialistische China und das sozialistische Vietnam keine Möglichkeit finden, territorialen Streit im Geiste des proletarischen Internationalismus beizulegen und somit den USA erst die Möglichkeit geben, den »Schiedsrichter« zu spielen. Ich hoffe sehr, dass es keinen Rückfall in das Jahr 1979 geben wird, als Vietnam seine Souveränität, noch gezeichnet vom Befreiungskampf gegen den US-Imperialismus, mit Waffengewalt gegen den chinesischen Expansionismus verteidigen musste.

Alexander Kalex, Onlinekommentar

Denkmäler zu Biotopen

Zu jW vom 29.6.: »Bismarck ›entheroisieren‹«

Ich bin auch nicht begeistert von den vielen »Bismarck-Türmen« und gewaltigen »Denkmälern« in ganz Deutschland. Im Berliner Tiergarten befindet sich auch so ein Exemplar, dessen Anblick ich als peinlich empfinde, obwohl es vom bekannten Bildhauer Reinhold Begas stammt. Ich würde jedoch versuchen, daraus ein Sperlings- oder Eidechsenhotel zu machen, durch Begrünen mit Efeu zum Beispiel, der zugleich als Unterschlupf und Aufstiegshilfe dienen kann: Auf diese Art und Weise lassen sich missratene »Kunstwerke« bzw. peinliche Erinnerungsstücke in nützliche Biotope verwandeln.

Iri Wolle, Berlin

Teil der ausführenden Gewalt

Zu jW vom 14.7.: »›Nähe zur AfD‹«

Soziale Konflikte treten in Krisenzeiten und vor dem Hintergrund sozialer Bedrohungen offener hervor. Wachsende Armut, Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse, Jobberei und Niedrigstlöhnerei sind Zündstoff. Gesellschaft und Politik weigern sich, solche Zusammenhänge wahrzunehmen, zu analysieren, zu thematisieren. Brechen Konflikte punktuell auf, wozu banalste Anlässe genügen, dann braucht es Sündenböcke (…). Stuttgart ist nicht das erste Beispiel dafür. »Racial Profiling«, wie es neuerdings genannt wird, ist nur eine der Methoden dafür, nur ja keine sozialen Ursachen aufzudecken, die gesellschaftliche Fragen aufwerfen könnten. Beliebte Sündenböcke waren immer linke Aktivisten, »Krawallmacher«, »Randalierer« usw., die angeblich aus reiner Zerstörungswut Konflikte schüren und Gewalt anwenden. (…) Ausländer, »fremde« Clans (deutsche scheint es nirgends zu geben), Flüchtlinge, Islamisten u. a. kann man überzeugend pauschal zu Schuldigen stempeln. (…)

Die Polizei als Machtinstrument des Staates ist nur ausführende Gewalt im Sinne des politischen Interesses der Regierenden. Polizisten denken und handeln demgemäß und nicht anders. So sehr verwundern sollten uns manche Entwicklungen nicht. Es dürfte gewollt sein, dem Eindruck eines »Ausländerproblems« weidlich Nahrung zu geben, um nicht über die sozialen Hintergründe für die Konflikte reden zu müssen, die gleichermaßen bei Deutschen wie »Fremden« je nach Bevölkerungs- und Sozialstruktur aufbrechen.

Roland Winkler, Aue

Fortentwicklung

Zu jW vom 13.7.: »Büchereien in öffentliche Hand«

Die Privatisierung der öffentlichen Bibliotheken schreibt nur konsequent eine Entwicklung fort, die auch hier in Frankfurt/Main zu beobachten ist. Mit Blick auf hohe Nutzerzahlen werden die Regale mit Krimis und Fantasy als künftiger Makulatur gefüllt. Für Sachliteratur und anspruchsvolle Neuerscheinungen fehlt meist das Geld. Dass z. B. die junge Welt oder das Magazin Konkret nicht ausgelegt werden, muss nicht extra erwähnt werden. Immerhin bieten die hiesigen Stadtbibliotheken einige wenige, ausgesprochen begehrte Rechnerarbeitsplätze für die vielen, die sich diese Geräte nicht leisten können.

Hans Gielessen, Frankfurt am Main

Auf dem Weg zur Verwirklichung

Zu jW vom 8.7.: »Hauptfeind China«

Ein sehr ausführlicher und informativer Artikel, der die deutsche Geschichte richtig einordnet. Man könnte noch ergänzen, dass die deutsche Wehrmacht des »Dritten Reiches« der Kuomintang im Kampf gegen die Rote Armee mit Rat und Tat zur Seite stand. In Qingdao sind noch Fotos zu sehen, die Wehrmachtssoldaten in fröhlicher Runde mit der chinesischen Nationalen Armee zeigen. Im sogenannten Chinesengefängnis von Qingdao sieht man auf Bildern deutsche Soldaten des Kaiserreiches bei der »Arbeit«: Sie köpfen in der Öffentlichkeit Chinesen oder foltern sie. Der Artikel sollte freilich auch in der Partei Die Linke von möglichst vielen gelesen werden, damit klar wird, auf welcher Seite die sogenannten China-Kritiker auch in dieser Partei in Wahrheit stehen. Den Grünen kann man nur empfehlen, sich besser über den Fortschritt der chinesischen Gesellschaft hin zu einer sozialen, »grünen« und gerechten Zivilisation zu informieren. Sie müssten dann feststellen, dass ihre Wahlreden und Programme in China auf dem Weg zur Verwirklichung sind.

Josef Witte, Hefei/China, Onlinekommentar