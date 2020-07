Der Erste auf der Brücke

AP Photo via dpa Mit dem Leben einstehen: Der Bürgerrechtler John Lewis (2. v. r.) wird am »Bloody Sunday« von einem Polizisten halb totgeschlagen (Selma, 7.3.1965)

John Lewis ist Dutzende Male festgenommen und verprügelt worden, doch seine Entschlossenheit wuchs dadurch nur: Der Bürgerrechtler setzte sich sein Leben lang gewaltfrei für die Gleichberechtigung der Schwarzen in den USA ein. Nun ist der einstige Weggefährte von Martin Luther King am Freitag (Ortszeit) im Alter von 80 Jahren gestorben.

Trotz seiner Erkrankung an Bauchspeicheldrüsenkrebs nahm der demokratische Kongressabgeordnete noch im Juni an einer Demonstration gegen Rassismus in Washington teil. Im selben Monat zeigte er sich »inspiriert« von den Protesten gegen Polizeigewalt und erklärte, Ziel des Kampfes müsse eine Gemeinschaft des Friedens sein, »in der niemand ausgeschlossen oder zurückgelassen wird wegen Race, Hautfarbe oder Nationalität«.

Dafür war er schon früh mit seinem Leben eingestanden. Lewis, geboren 1940 als Sohn eines Kleinpächters im südlichen US-Bundesstaat Alabama, hörte Martin Luther King als Jugendlicher im Radio sprechen und nahm Kontakt zu ihm auf. Er studierte Religion und Philosophie und absolvierte die Ausbildung zum Baptistenprediger. Lewis war einer der Mitbegründer des Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC), für das er 1961 an den ersten »Freedom Rides« in den Südstaaten teilnahm und das er ab 1963 anführte. Er wurde einer der sechs wichtigsten Bürgerrechtler (»Big Six«), organisierte auch den Marsch auf Washington im August desselben Jahres mit.

1964 und 1965 leitete Lewis zahlreiche Demonstrationen im Süden des Landes an, wo die rassistische Unterdrückung Schwarzer weiterhin besonders grausam war. Zusammen mit King organisierte er die Protestmärsche von Selma nach Montgomery, die den politischen Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung markierten. Lewis führte den ersten Marsch im März 1965, der als »Bloody Sunday« in die Geschichte einging. Bei dessen brutaler Zerstreuung auf der Edmund-Pettus-Bridge wurde er von Polizisten schwer zusammengeschlagen und erlitt einen Schädelbruch.

1981 wurde der Bürgerrechtler in den Stadtrat von Atlanta im Bundesstaat Georgia gewählt, sechs Jahre später errang er einen Sitz im US-Repräsentantenhaus, den er bis zu seinem Tod hielt. Auch als Abgeordneter blieb Lewis eine Stimme des Protests. Obgleich kein prinzipieller Gegner von US-Militäreinsätzen, kämpfte er vehement gegen den Irak-Krieg. 2016 führte er rund 100 Abgeordnete an, die sich nach einem Anschlag in Orlando zu einem Sitzstreik versammelten und schärfere Waffengesetze forderten. Die Amtseinführung von Präsident Donald Trump boykottierte Lewis ebenso wie die George W. Bushs, da er beide nicht als gewählte Präsidenten betrachtete. (dpa/jW)