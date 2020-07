Empörung ohne Schock

Frank Rumpenhorst/dpa

Kaum hat Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) seinen »umfangreichen Maßnahmenkatalog« gegen illegale ultrarechte Machenschaften bei der Polizei vorgestellt und den Betroffenen von Drohungen wie denen des »NSU 2.0« jeweils ein »individuelles Schutzkonzept« versprochen, erweist sich schon die Aufgabe, sie zeitnah zu informieren, als krasse Überforderung der Sicherheitsbehörden.

So erfuhr der Journalist Deniz Yücel nicht etwa von der Polizei, sondern von Kollegen, dass sein Name am Freitag in einer Drohmail aufgetaucht war, die unter anderem an Beuth geschickt worden war. Yücel nannte es laut einem Bericht der Welt am Sonntag »verstörend«, dass er erst durch die Recherchen seiner Kollegen von dem Drohschreiben erfahren habe. Die Polizei habe sich bislang nicht mit ihm in Verbindung gesetzt.

Neu sind derlei Versäumnisse in Fällen faschistischer Mord- und Gewaltandrohungen nicht: Die Berliner Polizei ließ sich beispielsweise auffallend viel Zeit mit der Auswertung eines Datenträgers, der bereits im Frühjahr 2018 bei einem stadtbekannten Neonazi beschlagnahmt worden war und im elektronischen Papierkorb eine bereits 2013 erstellte »Feindesliste« mit Daten von rund 500 Personen enthielt. Angeblich konnte sie erst im November 2019 wiederhergestellt werden. Allerdings dauerte es dann abermals Monate, bis alle Betroffenen – darunter auch jW-Autoren – davon erfuhren.

Allerdings hatte es sich damals um Daten gehandelt, die die Neonazis ohne Zugang zu Polizeicomputern sammeln konnten – anders als im Fall des »NSU 2.0«, der seine Drohungen zum Teil mit privaten, nicht öffentlich zugänglichen Daten unterfüttert hatte. Entsprechende Abfragen in hessischen Polizeicomputern kosteten vergangene Woche den bisherigen Landespolizeipräsidenten das Amt. Die Fraktionschefin der Linken im Hessischen Landtag, Janine Wissler, die selbst im Visier des »NSU 2.0« steht, sah darin zu Recht einen eher symbolischen Akt.

Wer konkret und möglicherweise absichtsvoll die Weitergabe von Informationen an Gefährdete verzögert, ist noch zu ermitteln – aber dass der »NSU 2.0« aus Polizisten besteht, liegt auf der Hand. Das könnte Linken durchaus Angst machen. Wenn es das nicht tut, liegt es möglicherweise daran, dass es im Jahr 2020 keine allzu große Überraschung mehr ist.

Menschen, die schon vor Jahren Demoparolen wie »Staat und Nazis Hand in Hand« gerufen haben, mag das heute weniger schockieren als bürgerliche Demokraten, die dadurch vom Glauben abfallen könnten. Die Herausforderung besteht aber gerade darin, weder in Schockstarre zu verfallen noch solche Zustände achselzuckend als Normalität hinzunehmen, nur weil es ja irgendwie schon die ganze Zeit klar war. Empörung bleibt angemessen, wo Angst und Panik möglichst wenig Raum bekommen sollten.