Flaschenwürfe in Frankfurt am Main

Frankfurt am Main. Am Opernplatz in Frankfurt am Main sind nach Angaben der Polizei deren Beamte in der Nacht zum Sonntag aus einer Menge von Hunderten Feiernden mit Flaschen beworfen worden. Der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill sprach am Sonntag von einem »Hagel von Flaschenwürfen« und vom »absoluten negativen Höhepunkt« der vergangenen Wochen. Mindestens fünf Polizisten seien verletzt worden. 39 Verdächtige seien festgenommen worden. (AFP/jW)