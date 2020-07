Verlängert, vertagt, verzögert

Francois Lenoir/Reuters Pool/AP/dpa Auf Distanz: Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron am 18. Juli in Brüssel

Zusammenkünfte von Staats- und Regierungschefs werden, sobald wichtige Beschlüsse anstehen, in die frühen Morgenstunden ausgedehnt und am Folgetag außerplanmäßig wieder aufgenommen, wenn keine Einigung hergestellt werden kann – das ist in den vergangenen Jahren schon fast zur Routine geworden. Dass das Staatenkartell sich jetzt aber sogar schwer damit tut, halbwegs zeitnah mit einem dringend benötigten Hilfspaket auf eine existenzielle Krise zu reagieren, spricht Bände.

Die Notwendigkeit, eine Einigung wenigstens über das Hilfspaket für die Coronakrise zu erzielen, stand im Grundsatz außer Frage. Vor allem Italien und Spanien sind auf Unterstützung angewiesen: Ihre Wirtschaft stürzt voraussichtlich stärker ab als diejenige aller anderen EU-Staaten; ihre eigenen Spielräume im Kampf gegen die Krise sind wegen ihres hohen Schuldenstandes beschränkt; wenn es aber nicht gelingen sollte, ihren Absturz zu dämpfen, drohen die Union und insbesondere ihre Währung, der Euro, ernsthaft Schaden zu nehmen. Aus diesem Grund befürwortete dieses Mal sogar die Bundesregierung die Vergabe umfangreicher EU-Mittel (vgl. Text unten) – 750 Milliarden Euro, 500 davon als Zuschüsse, ein nennenswerter Teil davon für Italien und Spanien. Vor dem Gipfel wurden größere Erwartungen geweckt. »Der Tag heute ist von unglaublicher Wichtigkeit«, urteilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag: »Die ganze Welt beobachtet Europa, ob wir in der Lage sind, gemeinsam aufzustehen und die coronabedingte Wirtschaftskrise zu überwinden.« Etwas vorsichtiger gaben sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel; Macron sprach von einem »Moment der Wahrheit« für die EU, während Merkel warnte, die Unterschiede zwischen den Positionen der Mitgliedstaaten seien »sehr, sehr groß«.

Der Gipfelverlauf bestätigte das. Dabei standen – wie erwartet – die »Sparsamen Vier«, Österreich, Niederlande, Dänemark und Schweden, zu denen sich in Brüssel noch Finnland hinzugesellte, gegen den Rest der Union. Sie bestanden darauf, deutlich weniger als die geplanten 500 Milliarden Euro aus dem gesamten 750-Milliarden-Hilfspaket als Zuschüsse anstatt als Darlehen zu vergeben und die Verwendung der Hilfsmittel zudem scharf zu kontrollieren. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz warf gleich am Freitag rhetorische Stinkbomben in Richtung Italien und Spanien, indem er erklärte, die Mittelvergabe müsse »Hand in Hand gehen mit notwendigen Reformen in Staaten, die schlicht und ergreifend in ihren Systemen kaputt sind«. Schon vor dem Gipfel hatte er bekräftigt, er befinde sich in der Frage angeblich notwendiger »Reformen« in Italien und Spanien »auf einer Linie mit Angela Merkel«; wenn er hartnäckig darauf dringe, während die Kanzlerin vor allem für einen erfolgreichen Gipfel kämpfe und deshalb provokative Forderungen unterlasse, betätige er sich also auch im deutschen Interesse als »Bad Cop«. Ähnlich der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte, der darauf bestand, Hilfsmittel an die Wahrung rechtsstaatlicher Prinzipien zu knüpfen – ein zunächst vor allem von Berlin gefordertes Druckmittel. Dass Kurz und Rutte mit Forderungen vorpreschten, die im Prinzip auch von Berlin geteilt werden, erhöhte den Druck und gab Merkel Raum, sich als Mittlerin zu präsentieren.

Kompromissvorschläge wurden dabei zunächst von EU-Ratspräsident Charles Michel vorgelegt. Den niederländischen Ministerpräsidenten suchte er mit einem Angebot bezüglich der EU-Zölle zu locken, die an den Außengrenzen kassiert werden; Michel stellte in Aussicht, den Anteil, den die einkassierenden Staaten für sich einbehalten dürfen, nicht wie geplant zu senken. Das brächte vor allem den Niederlanden viel Geld: Über den Hafen in Rotterdam werden größere Handelsvolumina umgeschlagen als über jeden anderen Hafen des Kontinents. Michel bot darüber hinaus an, die Beitragsrabatte der Nettozahler Österreich, Dänemark und Schweden um insgesamt 100 Millionen Euro pro Jahr zu erhöhen; sie müssen, ganz wie die Niederlande und vor allem auch Deutschland, weniger in den EU-Haushalt einzahlen, als es ihrem Wohlstand entspricht. Ansonsten könne man statt 500 nur 450 Milliarden Euro aus dem Hilfspaket als Zuschüsse vergeben, den Rest als Darlehen, bot Michel an. Das aber genügte den »Sparsamen Vier« noch nicht.

Bis Redaktionsschluss lag gestern zwar noch keine Einigung vor; dafür flogen die verbalen Stinkbomben immer häufiger. Noch am Freitag hatte Bulgariens Ministerpräsident Bojko Borisow Rutte an den Kopf geworfen, sich wie »die Polizei von Europa« aufzuführen; andere hätten ihre Sympathie für die Beschimpfung kaum verbergen wollen, wurden Diplomaten zitiert. »Europa wird erpresst«, wetterte Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte am Sonntag, während Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban ätzte, der »Kerl aus Holland« wende »kommunistische Strategien« an: für Orban eine der schlimmsten Beleidigungen überhaupt. Merkel und Macron hätten Rutte, der inzwischen faktisch ein Vetorecht für sämtliche EU-Staaten bei der Vergabe der Coronahilfsmittel forderte, ein Ultimatum gestellt, hieß es am Sonntag; Rutte hingegen behauptete, er habe »von keinem Ultimatum gehört«. Da war die abschließende Verhandlungsrunde, die zunächst für zwölf Uhr angekündigt worden war, bereits auf 16 Uhr verschoben worden; später war von 17.30 Uhr die Rede. Ob bereits eine Vertagung geplant wurde, war noch nicht bekannt.