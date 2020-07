Versicherer rechnet mit Pleitewelle

Hamburg. Der Kreditversicherer Euler Hermes rechnet infolge der Coronakrise spätestens vom Herbst an mit einer Welle von Firmenpleiten rund um den Globus. Für Deutschland sagen die Experten einen Anstieg der Insolvenzen in den Jahren 2020 und 2021 um insgesamt zwölf Prozent im Vergleich zu 2019 voraus, wie aus Daten von Euler Hermes hervorgeht, die dpa vorliegen.

»Unternehmen in Schieflage müssen dies aktuell erst im Herbst bei einem Insolvenzgericht anzeigen«, sagte Ron van het Hof, Chef von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Deshalb gebe es aktuell noch relativ wenige Fälle in Deutschland. »Aber der Schein trügt, und im Herbst schlägt für viele die Stunde der Wahrheit.« (dpa/jW)