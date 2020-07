Weitere Personen von »NSU 2.0« bedroht

Berlin. Die jüngsten Drohungen in Schreiben mit dem Absender »NSU 2.0« betreffen einem Bericht zufolge auch den Journalisten Deniz Yücel. Am Freitag seien mindestens zwei E-Mails mit identischem Inhalt an insgesamt 15 Adressaten geschickt worden, berichtete die Welt am Sonntag. Darin tauche erstmals der Name des Welt-Korrespondenten Yücel auf. Zu den Empfängern der E-Mails gehören dem Bericht zufolge Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) sowie die Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im Hessischen Landtag, Janine Wissler, und die Kabarettistin Idil Baydar. Beide Frauen hatten in den vergangenen Monaten bereits mehrmals faschistische Morddrohungen des »NSU 2.0« erhalten. Auch weitere Politikerinnen und Personen des öffentlichen Lebens waren betroffen. In dem neuen Schreiben werden dem Bericht zufolge sowohl Yücel als auch eine Journalistin der Taz beleidigt und bedroht. (AFP/jW)