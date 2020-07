Stefan Boness/IPON

Für den Protest in Coronazeiten (hier am 18. Mai 2020 in Berlin) sind Durchhaltevermögen und Kreativität gefragt. Von denjenigen, die jetzt wieder freitags für eine lebenswerte Zukunft demonstrieren, wissen die allermeisten, dass der Raubbau an der Natur und der Ausbruch von Pandemien etwas miteinander, aber vor allem mit kapitalistischer Produktionsweise zu tun haben. Für unseren Leserfotowettbewerb, den wir dieses Jahr erstmals in Eigenregie veranstalten, haben wir uns neben den »Aufgabenstellungen« für Erwachsene als Jugendthema für »Kampf um die Zukunft – Eine andere Welt ist nötig« entschieden. Mit Fotos zu diesem Slogan sind die jungen Leute bis 18 Jahre unter sich. Es ist also eure Kreativität gefragt. Vielleicht findet ihr ja mit Fotos einen persönlichen Ausdruck dafür, warum eine andere Welt nötig ist. Oder ihr haltet mit eurer Kamera einen solchen Moment auf einer Demonstration fest, der über das Übliche hinausgeht. Zukunft braucht Kreativität, wir freuen uns auf eure Fotos. (mis)