China kritisiert mögliche US-Einreiseverbote

Beijing. In China haben die Überlegungen der US-Regierung zu einem Einreiseverbot für alle Mitglieder der Kommunistischen Partei (KP) für Kritik gesorgt. Mit einem solchen Schritt würden die USA für Widerspruch in der gesamten chinesischen Bevölkerung sorgen, sagte am Freitag eine Sprecherin des Außenministeriums in Beijing. Washington würde sich gegen ein Volk von 1,4 Milliarden Menschen stellen. »Das steht der Entwicklung des 21. Jahrhunderts entgegen und ist sehr absurd«, so die Sprecherin. Zuvor hatten mehrere US-Zeitungen gemeldet, Washington prüfe Einreiseverbote als Sanktionen gegen China. (Reuters/jW)