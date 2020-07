Israel verhängt neue Coronamaßnahmen

Tel Aviv. Wegen weiter steigender Coronainfektionszahlen hat die israelische Regierung neue Restriktionen beschlossen. Bis auf weiteres müssten jedes Wochenende unter anderem Restaurants, Sporteinrichtungen, Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure geschlossen bleiben, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Ab dem 24. Juli sollen an den Wochenenden auch Israels Strände gesperrt werden. »Jeder Verstoß gegen diese Restriktionen wird als strafrechtliches Vergehen betrachtet«, heißt es in der Mitteilung. (AFP/jW)