Korruptionsvorwürfe in Kanada

Ottawa. Eine Untersuchung der kanadischen Ethikkommission wegen eines Regierungsauftrags an eine Organisation hat sich auf Finanzminister William Morneau ausgeweitet. Das erklärte das Kommissionsbüro beim Onlinedienst Twitter am Donnerstag (Ortszeit). Zuvor war diese nur auf Premier Justin Trudeau beschränkt. Sein Kabinett hatte Ende Juni die Organisation »WE Charity« mit der Umsetzung eines 900 Millionen Kanadische Dollar (etwa 591 Millionen Euro) umfassenden Regierungsprogramms beauftragt. Die Opposition hatte die Vergabe kritisiert, da Trudeau und mehrere seiner Familienangehörigen in der Vergangenheit von »WE Charity« als Redner eingeladen worden waren.(AFP/jW)