Putin kündigt kurzfristig Militärmanöver an

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat kurzfristig eine Reihe großangelegter Militärmanöver angeordnet. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag mitteilte, dienen die Übungen und Inspektionen unter Beteiligung von 150.000 Soldaten sowie Hunderten Kampfjets und Kriegsschiffen der Gewährleistung der Sicherheit im Südwesten Russlands. Stattfinden sollen die Manöver demnach unter anderem im Schwarzen und Kaspischen Meer. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums soll es insgesamt 56 taktische Übungen an 35 Militärbasen an Land sowie an 17 Marinestützpunkten geben. (AFP/jW)