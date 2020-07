Staatlicher Datenzugriff eingeschränkt

Sebastian Kahnert/zb/dpa Unter Kontrolle: Netzwerkkabel in einem Serverraum

Am Freitag erklärte das Bundesverfassungsgericht mehrere Regelungen zur manuellen »Bestandsdatenauskunft« durch Polizei und Geheimdienste für verfassungswidrig. Das Gericht sieht die Grundrechte von Internetnutzern auf informationelle Selbstbestimmung sowie auf Wahrung des Telekommunikationsgeheimnisses verletzt. Die Praxis ist demnach zwar im Grundsatz zulässig, erfordere aber »verhältnismäßige Rechtsgrundlagen«. So soll der Gesetzgeber »die Verwendungszwecke der Daten hinreichend begrenzen« und »tatbestandliche Eingriffsschwellen und einen hinreichend gewichtigen Rechtsgüterschutz« gewährleisten, wie es in der Mitteilung zum Urteil heißt.

Als Bestandsdaten gelten Angaben über Inhaber eines Telefon- bzw. Internetanschlusses sowie über die zu einem bestimmten Zeitpunkt zugewiesene IP-Adresse. Geheimdienste und Polizeibehörden können bei den Providern aber auch dort gespeicherte PIN-Daten abfragen. Die Verfassungsrichter stellten in der Mitteilung klar, dass Geheimdienste ihre Bestandsdatenabfragen mit einer »konkreten Gefahr« und Polizeibehörden mit einem Anfangsverdacht begründen müssen. Die insgesamt festgestellten Anforderungen wurden »von den angegriffenen Vorschriften weitgehend nicht erfüllt«. Diese wiederum gehen auf eine »Nachbesserung« aus dem Jahr 2013 infolge einer vorhergehenden Entscheidung des Verfassungsgerichts zurück. Eine erneute Überarbeitung müsse laut dpa-Bericht vom Freitag bis spätestens Ende 2021 erfolgen.

Die Verfassungsrichter gaben damit einer 2013 von Katharina Nocun, frühere Geschäftsführerin der Piratenpartei, und Patrick Breyer, EU-Abgeordneter der Piratenpartei, eingereichten Sammelverfassungsbeschwerde von mehr als 6.000 Bürgerinnen und Bürgern statt. Die Entscheidung vom Freitag habe neben dem Telekommunikationsgesetz auch entsprechende Regeln für das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei, den Zoll und die Geheimdienste der BRD gekippt, wie das Nachrichtenportal heise.de am Freitag berichtete. Das vom Bundestag jüngst beschlossene Gesetz zur »Hasskriminalität« im Internet sei ebenfalls tangiert, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung von Breyer.