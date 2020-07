Ukraine hat neuen Zentralbankchef

Kiew. In der Ukraine übernimmt der Banker Kirill Schewtschenko den Posten des Zentralbankchefs. Das Parlament in Kiew stimmte am Donnerstag mit deutlicher Mehrheit für den von Präsident Wolodimir Selenskij vorgeschlagenen Kandidaten.

Er wolle sich für die finanzielle Stabilität des Landes, das zu den mit Abstand ärmsten Staaten Europas zählt, einsetzen, sagte Schewtschenko bei seiner Vorstellungsrede. Der Zentralbankchef wird für sieben Jahre ernannt. (dpa/jW)